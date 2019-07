🔥 Soldes Amazon Prime : Fire TV Stick à 24,99€ au lieu de 39,99€

Voir toutes les promos de la pour la deuxième démarque

Le Fire Stick TV d'Amazon à moins 25 euros

Amazon Prime & Fire TV Stick

A l'occasion des soldes,propose des réductions sur tout les catalogues et va même jusqu'à -80% sur le prix de base des articles :À une semaine des Prime Days d'Amazon , le géant de l'e-commerce propose à ses clients bénéficiaires d'un compte Prime de se procurer le Fire Stick TV à seulement 24,99 € ; soit 15 euros de moins par rapport à son prix initial. Vous avez jusqu'au 14 juillet 2019 inclus pour bénéficier de la promotion.Pour ceux et celles qui ne sont pas membres Prime, sachez que vous pouvez tester gratuitement le programme pendant 30 jours. Pour en profiter, il suffit de cliquer ici Au même titre que le Chromecast de Google, le Fire TV Stick d'Amazon possède les mêmes fonctionnalités que son concurrent. Avec le Fire TV Stick, vous pouvez accéder facilement au contenu de Prime Video, de Netflix et à plus de 4 000 applis et jeux. Profitez d'un streaming rapide et fluide avec un processeur quadricoeur, un espace de stockage de 8 Go et 1 Go de mémoire pour les applis et les jeux.La clé multimédia est fournie avec une télécommande qui vous permet de contrôler et lire facilement tout le contenu que vous voulez ; un câble d'alimentation ; deux piles AAA pour votre télécommande et une rallonge HDMI.L'interface sur votre Fire TV Stick est disponible dans les langues suivantes : français, anglais, allemand, espagnol, italien et portugais.