YouTube Music propose désormais une playlist mise à jour chaque semaine (comme Spotify)

Une nouvelle fonctionnalité déjà populaire chez les services de streaming musicaux



Source : MacRumors

Spotify a ses «», YouTube Music à désormais son «». Le service de vidéo à la demande est depuis plusieurs mois la plateforme mise en avant par Google pour accéder à ses artistes et albums préférés.Le géant va désormais proposé à ses abonnés tous les mercredis une playlist de 49 titres sélectionnés par les algorithmes de YouTube en fonction de leurs gouts et de leurs écoutes récentes.Les utilisateurs sur Reddit sont pour le moment très enthousiastes et louent la qualité de la sélection, composée à la fois de morceaux inconnus de leurs artistes favoris ou de nouveaux genres musicaux.La fonctionnalité est en cours de déploiement chez tous les comptes YouTube Music. Cette playlist se rajoute à «», une sélection des 50 morceaux les plus populaires du moment.