Le spécialiste de la formation en ligne Coursera lève 103 millions et devient une licorne

Plus de 300 millions levés depuis sa création

Expansion internationale

La confrérie des licornes accueille un nouveau membre en son sein. Cette fois, c'est l'entreprise, qui propose un large catalogue de formations en ligne, qui rejoint les Uber, Airbnb et autres BlaBlaCar.En effet, la société américaine a réuni(environ 91,7 millions d'euros) lors de son dernier tour de table. Cette augmentation de capital intervient un peu moins de deux ans après la précédente, qui s'élevait alors à 64 millions de dollars. Au total, depuis son lancement en 2012, la startup a levé environ(soit environ 279 millions d'euros).Mais surtout, cette nouvelle opération marque un tournant dans la vie de Coursera. En effet, sa valorisation dépasserait désormais le milliard de dollars, ce qui lui permet donc de bénéficier du statut de licorne.Ce nouveau tour de table a impliqué les fonds Future Fund et New Enterprise Associates, ainsi que. C'est ce dernier investisseur qui a mené l'opération, y voyant une opportunité stratégique conséquente. En effet, SEEK Group est une entreprise australienne spécialisée dans le recrutement. Elle espère ainsi profiter de cet investissement pour, où elle est pour l'heure peu présente. Réciproquement, Coursera pourra bénéficier de la zone d'influence de SEEK Group, qui couvre particulièrement l'Océanie, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique.De plus, la plateforme de formation entend profiter de ce financement pouret poursuivre son essor à l'international. La startup revendique aujourd'hui «» partenaires. Un concurrent de poids pour OpenClassrooms et les autres acteurs de la formation en ligne.