Lima : c'est terminé pour le projet de cloud personnel malgré son kickstarter réussi

Un « cloud personnel » qui avait fait un carton sur Kickstarter

Le 1er mars, les appareils Lima seront inutilisables

Source : ZDNet

Les premiers pas de la start-upsemblaient si prometteurs. L'entreprise avait proposé sur Kickstarter un projet de "", qui prenait la forme d'unreliant un support de stockage à un routeur. Grâce à lui, tous les contenus étaient disponibles sur n'importe quel ordinateur ou appareil mobile connecté, sans les stocker sur des serveurs extérieurs. Il était possible également d'envoyer des fichiers sur le disque dur ou la clé USB branchée.L'idée a séduit de nombreux internautes qui ont financé le projet à hauteur d' 1,08 million d'euros. Les premiers appareils avaient pu être fabriqués et envoyés aux acheteurs et en 2014, Lima avait réussi à lever plus de 2,5 millions d'euros grâce au fond d'investissement Partech Venture.Malgré ses 80 000 utilisateurs actifs, les finances de la société n'étaient apparemment pas au beau fixe. «» explique Severin Marcombes, fondateur et dirigeant de Lima dans un billet de blog publié sur Medium.Les produits de la jeune pousse ne sont d'ores et déjà plus commercialisés mais les clients existants vont également être impactés. La société va couper sesà partir du 1er mars et il sera impossible après coup de synchroniser ses données. Les dongles Lima seront inutilisables à cette date.À l'annonce de la fermeture, plusieurs utilisateurs ont demandé aux équipes de Lima de passer leur code en open source afin de maintenir le service. Mais pour la plupart de ceux qui avaient soutenu financièrement le projet c'est une fin bien brutale qui rappelle celle d'Holi (un réveil connecté qui n'aura jamais vu le jour) il y a seulement quelques semaines et les risques à financer une