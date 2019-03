MWC19 - Notre grand récapitulatif en vidéo

Les smartphone pliables et la 5G sur le devant de la scène

Les autres actualités du MWC 2019

Cette année c'est le coup d'envoi de la guerre des smartphones pliables, et tous les constructeurs rivalisent d'ingéniosité pour proposer toujours plus de surface d'affichage, en gardant un format compact.Du coté de la 5G, si la technologie ne sera pas disponible en France pour le grand public avant 2020, les premiers modèles de smartphones compatibles sont bel et bien déjà présentés.