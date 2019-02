MWC 2019 - Oral-B lance une brosse à dents électrique dopée à l'IA

Crédits : Oral-B

Une brosse à dents connectée pour mieux connaître sa bouche



La Genius X s'accompagne d'une companion app. Crédits : Oral-B



La Genius X se recharge comme une paire d'AirPods. Crédits : Oral-B

Source : communiqué de presse

Et nous qui nous demandions quel accessoire du quotidien manquait à l'appel de l'Internet des objets. En direct de Barcelone, où se tient actuellement le, l'Américainveut nous réapprendre à nous brosser les dents.Si peu sexy que soit l'idée d'une brosse à dents électrique connectée, il faut concéder à Oral-B que le projet n'est pas idiot.L'objectif de l'entreprise est, grâce aux largesses offertes par le big data, de dessiner les comportements de brossage de milliers d'individus. Par conséquent, et grâce à uneadaptée, Oral-B peut prodiguer des conseils et même adapter la durée de brossage de sa Genius X.L'application sera ainsi en mesure de vous conseiller sur les endroits de votre bouche à ne pas négliger, tout en vous fournissant moult données qui pourraient être utiles à votre dentiste.Lase veut aussi être une brosse à dents nomade, puisqu'elle, similaire à celui des écouteurs true wireless tels que les AirPods., mais assure que sa Genius X sera disponible en 2019.