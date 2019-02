MWC 2019 - Samsung renouvelle son milieu de gamme avec les Galaxy A30 et A50

Crédits : Samsung

Le Galaxy A50 aura droit à un trio d'appareils photo



Le Galaxy A50. Crédits : Samsung

Le Galaxy A30 fait l'impasse sur la nouveauté



Le Samsung Galaxy A30. Crédits : Samsung

Après des mois deet autant de fuites en tout genre,lève définitivement le voile sur les A30 et A50, aussi connus pour être les premiers de la marque à embarquer une encoche. Ça valait bien la peine d'en faire tout un plat.Déclinaison la plus onéreuse des deux, leest un grand smartphone de 6,4 pouces disposant d'une dalle AMOLED Infinity U. Mais si, vous savez, la petite trouvaille marketing de Samsung pour ne pas dire qu'il s'agit d'une encoche. Ce dernier affiche une définition FHD+ et embarque un capteur photo de 25 Mpx ouvrant à F/2,0.Le smartphone tourne sous Exynos 9610 et s'adosse à 4 ou 6 Go de RAM selon le modèle choisi. Le stockage interne varie lui aussi entre 64 et 128 Go (extensible), et la batterie de 4 000 mAh s'assure d'accorder à l'ensemble suffisamment de jus pour tenir la journée.À l'instar du, ce Galaxy A50 se dote d'un, mais on ignore s'il s'agit d'un modèle Supersonic ou d'une technologie plus classique.Samsung tient également à doter son milieu de gamme du meilleur en photographie. Pour ce faire, il embarque dans son Galaxy A50 un trio de modules suivant le triptyque grand-angle + téléobjectif + ultra grand-angle de 25 Mpx F/1,7 + 5 Mpx F/2,2 + 8 Mpx F/2,4.Mais à l'image des précédentes sorties du constructeur, il ne fait aucun doute que ce nouveau modèle trouvera le chemin de l'Hexagone dans les prochains mois.Modèle le plus accessible, lefera sans les trois modules photo et le capteur d'empreintes intégré sous l'écran au profit d'une solution située au dos.Cette déclinaison conserve malgré tout un bel écran AMOLED de 6,4 pouces au ratio 19,5:9 pour une définition FHD+. Il embarque une plate-forme Exynos 7904 et 3 ou 4 Go de RAM selon le modèle choisi. Le stockage se décline ici entre 32 et 64 Go (extensible), et la batterie conserve sa contenance de 4 000 mAh.Ici encore, nulle date de sortie ou prix à communiquer. Mais la quasi-certitude d'une arrivée prochaine en France.