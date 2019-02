MWC 2019 - Le récap' des smartphones qui nous ont tapé dans l’œil !

Samsung donne le LA du smartphone de demain



Le week-end dernier a été particulièrement chargé, et c'est un euphémisme. La faute à unqui, avec son événement Unpacked fixé au mercredi 20 février, a pris une certaine avance et a donné le ton d'une édition que l'on retiendra probablement comme historique.Historique pour deux raisons : pour la première fois, des constructeurs ont fait la démonstration de. L'heure n'est plus au prototypage; il faut montrer ce que l'on sait faire. La seconde raison est la montée en puissance de la 5G. Et sur ce point, on remarque qu'aucun constructeur ne souhaite être laissé sur la touche. Alors même que la majorité des infrastructures réseau n'est pas encore prête, les modems qui équipent les smartphones de 2019 sont presque tous 5G-Ready.Depuis son événement Unpacked et la présentation de, on en oublierait presque que le constructeur s'apprête surtout à sortir ses. Pourtant, à défaut de pouvoir manipuler le smartphone ultra premium du Sud-Coréen pendant le salon, c'est bien ce dernier qui a attiré toute notre attention.Désormais décliné en trois modèles (S10, S10+ et S10e), le Galaxy de 2019 semble avoir pris acte des reproches qui avaient été opposés à la génération précédente - le manque d'innovation par rapport au Galaxy S8.Dans la guerre que se font les constructeurs pour savoir que faire de leur caméra avant, certains ont de meilleures idées que d'autres., par exemple, fait le pari d'une caméra escamotable sur son V15 Pro, dévoile mercredi dernier Une chouette idée, qui permet à l'écran AMOLED dont est pourvu l'appareil d'occuper environ 92% de sa surface avant. Un modèle qui fera assurément de l'oeil aux férus de multimédias qui veulent avant tout profiter d'un bel écran.Les adeptes de performance pure seront quant à eux un peu déçus de la présence d'un Snapdragon 675 dans le V15 Pro. Mais pour un tarif annoncé à moins de 400€, cela reste une très belle affaire.Les assauts dene laissent que peu de répit à ses concurrents. En plus de lancer une version 5G du Mi Mix 3 , le Chinois a également dévoilé le Mi 9 : son nouveauà moins de 500€.Doté d'un trio d'appareils photo, d'un capteur d'empreintes sous l'écran et d'un, le Mi 9 brasse large afin de séduire le plus grand nombre d'utilisateurs. Une impression qu'il nous incombe de vérifier lors de notre test, à paraître prochainement sur Clubic.Doté d'un mécanisme plus ingénieux et d'une surface d'affichage nettement supérieure au Galaxy Fold, le Mate X de Huawei aura vite fait de ringardiser le Galaxy Fold de Samsung qui, en comparaison, ressemble presque à un prototype.Tout, dans la proposition de Huawei nous apparaît plus adapté à la promesse du smartphone pliable. En mode smartphone, son écran de 6,6 pouces le rend parfaitement utilisable, et la barre latérale proéminente en mode tablette permet de s'en saisir dans un confort optimal. Seule ombre au tableau ? Son prix, annoncé àVoici une annonce qui ravira aussi bien les nostalgiques de smartphones compacts que les amateurs de photographie. Avec son Nokia 9 PureView , le constructeur sino-finlandais dégaine, pour une expérience photographique qu'il promet sans précédent.Du reste, le 9 PureView revêt tous les atours d'un smartphone de 2018. Diagonale de 5,99 pouces, 6 Go de RAM, Snapdragon 845, écran à larges bordures... Mais avec son tarif plutôt doux de 699€, il pourrait bien trouver son public.Malgré des résultats en téléphonie historiquement bas,garde la tête haute. Depuis le salon barcelonais, le Nippon a dévoilé les Xperia 1 et Xperia 10 , deux smartphones dotés du ratio d'écran hautement inhabituel de 21:9 - aussi appelé le format cinéma.Une innovation qui s'accompagneembarqué sur un smartphone, et qui fait ainsi logiquement grimper le prix à 999€ avec un Snapdragon 855 et 6 Go de RAM. Un tarif extrêmement prohibitif, qui ne garantit absolument pas à Sony de revenir dans les bonnes grâces des consommateurs, mais qui nous a séduits pour son format original et son écran à se damner.Le Chinois HiSense a soigneusement laissé ses concurrents s'écharper sur le domaine du pliable, et a présenté lors du MWC son HiSense A6 , un smartphone doté d'un écran AMOLED de 6,01 pouces à l'avant, et un second écran e-ink de 5,61 pouces à l'arrière.Celui-ci vous permet bien entendu de lire comme si vous étiez sur une liseuse numérique, mais c'est en réalité tout Android qui peut être déporté sur cet écran, et ainsi adoucir considérablement la consommation énergétique du smartphone.Bien fini, le smartphone nous a séduits pour son concept qui, s'il n'est pas neuf, semble cette fois vraiment au point. Sortie prévue au second semestre pour 499€.