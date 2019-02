MWC 2019 - HiSense présente l’A6 : un smartphone premium avec écran e-ink

Crédits : HiSense

HiSense A6 : le smartphone doté d'un écran e-ink



L'écran e-ink du A6. Crédits : Colin Golberg pour Clubic

HiSense lance trois autres smartphones et tease son arrivée sur la 5G



Le Rocky V Pro, futur champion de l'autonomie. Crédits : HiSense



Le Infinity H30. Crédits : HiSense



Le Infinity U30 et son dos en cuir. Crédits : HiSense

MWC 2019 : les dernières informations Le MWC, ou Mobile World Congress, est un salon consacré aux smartphones et à la téléphonie itinérante. Cet événement d'envergure internationale se tient du 25 au 28 février à Barcelone, où plus de 100 000 visiteurs sont attendus pour cette édition 2019. Découvrez l'actualité du MWC 2019

Laissant à dessein la guerre du smartphone pliable à d'autres, le constructeur chinoisse contente de concevoir de beaux produits en s'astreignant à une économie de moyens. Point de débauche technologique ici, mais des smartphones bien conçus et aux idées originales comme en témoigne le, doté en son revers d'un écran de liseuse numérique.On vous voit venir. Certes, la présence d'un écran e-ink avait déjà été notée au dos d'un certain, il y a de ça quelques années. Néanmoins il va sans dire que la proposition du Chinois HiSense a bien plus de chance de rencontrer son public au regard de sa fiche technique. Voyez plutôt.embarquant un bel écran AMOLED Full HD+. Au dos, c'est un écran e-ink monochrome de 5,61 pouces HD+ qui s'offre à vous. Une idée qu'HiSense reprend directement de son A2, sorti il y a tout juste un an.Les vertus de ce procédé sont nombreuses. Outre de permettre la lecture au même titre que sur une liseuse (et donc de reposer ses yeux), l'écran e-ink est particulièrement économe en énergie. Aussi une simple pression sur un bouton virtuel situé sous lepermet de permuter l'affichage de l'interface Android au dos, et donc d'économiser de précieux pourcentages de batterie.Puisqu'on en parle, le HiSense A6 est d'ailleurs doté d'un accumulateur de 3 300 mAh, de 6 Go de mémoire vive et d'un stockage interne de 64 Go. Le tout sous. Un attirail technologique un peu léger pour le tarif annoncé de(sortie prévue au second semestre), mais qui pourrait aisément séduire celles et ceux à la recherche d'un smartphone endurant et original qui ne donne pas dans la débauche de puissance.Le constructeur avait prévenu avant l'ouverture du salon : il viendrait accompagné de pas moins de quatre nouveaux smartphones. Après le A6, dont nous venons de parler, HiSense s'apprête aussi à lancer lesPour le premier, HiSense mise tout sur la batterie. Avec, et une coque magnétique anti-chocs lui accordant 3 500 mAh en rab, le Chinois procède à un appel du pied appuyé à destination des utilisateurs en mal d'autonomie. Du reste, il s'agit làdoté d'un waterdrop notch et affichant du Full HD+. Il est équipé du SoC Helio P70 de chez Mediatek, de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage. Côté photo, un duo arrière de 13 +2 mégapixels s'adjoint à un capteur avant de 8 mégapixels. Notez que la protection anti-chocs abordée plus haut accompagne aussi un lot de trois lentilles adaptables comprenant un téléobjectif, un grand-angle et un. Notez qu'une déclinaison non Pro est aussi au programme, troquant le concept modulaire pour une unique batterie de 5 500 mAh pour 240 €.Plus conventionnel, leest le successeur direct du Infinity H12 (allez comprendre). Il s'agit d'un grand terminal de 6,5 pouces embarquant un, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et un duo d'APN de 16+2 mégapixels à l'arrière contre un unique capteur de 20 mégapixels à l'avant. Le tout sera alimenté par une belle batterie de 4 530 mAh. Sortie prévue au second semestre égalementLese pose enfin comme le modèle haut de gamme du nouveaudu constructeur. Disposant d'un écran percé Full HD de 6,3 pouces, sa dalle couvre 91,6 % de la face avant de l'appareil. En sous-main, uns'occupe de faire tourner la machine, accompagné par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour une batterie de 4 500 mAh. Il dispose d'un duo d'APN 48+5 mégapixels au dos ainsi qu'un capteur 20 mégapixels à l'avant. Petite originalité :. L'Infinity U30 arrivera lui aussi au second semestre 2019