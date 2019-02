MWC 2019 - Sony bouleverse sa gamme et présente le Xperia X1, X10, X10 Plus et L3

Crédits : Sony

Xperia X1 : le nouveau haut de gamme de Sony



Le Xperia X1 profite de l'autofocus à 10 IPS des Sony Alpha III. Crédits : Sony

Les Xperia 10 et Xperia 10 Plus renouvellent le milieu de gamme



Le Sony Xperia 10. Crédits : Sony

Le Sony Xperia L3 ferme la marche



Le Xperia L3. Crédits : Sony

Ça ne va pas fort chez. On s'en souvient : le bilan du troisième trimestre 2018 faisait grise mine, en partie plombé par une division smartphone à la traîne.Tirant les leçons de son échec à séduire face à une concurrence des plus rudes, Sony présente aujourd'hui quatre nouveaux smartphones dotés de quelques particularités qui pourraient bien séduire les plus cinéphiles d'entre vous.Exit le XZ4, et bienvenue au. Le constructeur japonais fait évoluer sa nomenclature, et revient à une dénomination plus simple, comme pour faire table rase d'une gamme d'appareils qui n'a pas rencontré le succès escompté. Pour marquer le coup, Sony fait fort, et présente ainsiNous le savions : Sony a également opté cette année pour des terminaux au ratio d'écran dit cinémascope, de 21:9. Un format idéal, nous dit-on, pour profiter au mieux des films et des séries sur son smartphone. Il faut dire qu'avec un tel écran, il y a de quoi se régaler. Sauf sur YouTube, où le contenu film au format cinemascope est des plus rares - ce qui se traduira par la présence d'épaisses bandes noires de chaque côté de l'image.Leest un smartphone au format très allongé, embarquant un écran OLED 4K HDR de 6,5 pouces affichant donc. Côté horlogerie, le X1 embarque le dernier SoC de Qualcomm, à savoir le, gravé en 7 nm. 6 Go de RAM et 128 Go de stockage (extensible) l'accompagnent dans sa tâche. Point de capteur d'empreintes intégré à l'écran, mais une solution disposée sur la tranche de l'appareil.. Autant dire qu'avec une telle définition à l'écran, il va falloir faire très attention à sa consommation d'énergie, sous peine de se retrouver rapidement en manque de jus.Sony dote son smartphone haut de gamme d'un trio d'appareils photo, répondant ainsi à la nouvelle norme qui s'impose en 2019. On y retrouve un capteur standard, un téléobjectif stabilité et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Petite originalité : le, particulièrement efficace sur les derniersLa sortie duest annoncée à la fin du printemps pour 999 €. Il sera disponible dans les coloris blanc nacré, gris perle, noir et violet.Lesremplacent ainsi les A3 et A3 Ultra dans l'organigramme de la marque. Ces nouveaux modèles empruntent au X1 son ratio d'écran de 21:9, mais revoient leurs ambitions d'affichage à la baisse en embarquant chacun un écran LCD de 5,9 pouces et 6,5 pouces en Full HD+.Le premier carbure au Snapdragon 630 et le second au Snapdragon 660 pour un montant respectif de 3 et 6 Go de RAM et 64 Go de stockage interne (extensible). La batterie fait une fois encore pâle figure, puisqu'elle s'affiche à 2 870mAh sur le Xperia 10 et 3 320mAh sur le Xperia 10 Plus.Rien de bien transcendant non plus du côté de la photo. Un duo 13+5 mégapixels s'affiche au dos du Xperia 10, et 12+5 Mpx sur le Xperia 10 Plus. À l'avant, dans un cas comme dans l'autre, on retrouvera un capteur 8 Mpx.pour 349€ et 429€. Vous ferez votre choix parmi les coloris suivants : bleu nuit, noir, argent et doré.Dernier smartphone a avoir fait l'objet d'une présentation à l'occasion de la conférence de presse de Sony : lequi, lui, ne change pas de dénomination.Son prix n'a pas encore été dévoilé, mais le smartphone devrait arriver sur nos étals dans les prochaines semaines. Il s'agit d'un smartphone doté d'un écran LCD de 5,7 pouces affichant une définition de 1570 x 720 pixels, un SoC MediaTek MT6762, 3 Go de RAM et 32 Go de stockage (extensible).Doté d'un capteur d'empreintes latéral, l'appareil se dote d'un duo d'appareils photo de 13 + 2 mégapixels (F/2,2 et F/2,4) à l'arrière, et de 8 mégapixels (F/2,0) à l'avant. Il embarque une batterie de 3 300mAh.. Il se murmure que le tarif sera fixé à 199€ par Sony.