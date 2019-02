MWC 2019 - Le premier appareil HTC compatible 5G est… un hotspot

Crédits : HTC

Le HTC 5G Hub, pour une expérience VR même en voyage



Le HTC 5G Hub.



Le HTC 5G Hub prévoit de connecter toute la maison, et même de rendre la VR moins sédentaire.

HTC présente également le Desire 12S, un smartphone d'entrée de gamme



Le design du Desire 12s rappelle celui du Pixel 3 de Google.

MWC 2019 : les dernières informations Le MWC, ou Mobile World Congress, est un salon consacré aux smartphones et à la téléphonie itinérante. Cet événement d'envergure internationale se tient du 25 au 28 février à Barcelone, où plus de 100 000 visiteurs sont attendus pour cette édition 2019. Découvrez l'actualité du MWC 2019

n'a présenté aucun smartphone 5G ni même pliable durant cette première journée de. Faut-il l'en blâmer ? Bien au contraire. Laissant ses concurrents s'écharper sur ces questions, le Taïwanais dévoile le tout premieret espère par son biais... vendre des casques de réalité virtuelle. Vous avez bien lu.Il tourne sous, dispose d'un écran tactile de 5 pouces et embarque même unainsi qu'une batterie de 7 660 mAh, mais ce n'est pas un smartphone.Leest le tout premier hotspot à être compatible avec la 5G. Par l'intermédiaire dusigné Qualcomm, la marque prometet pas moins de 20 connexions simultanées.Tellement puissant et tellement rapide, nous dit HTC, qu'il s'impose à l'usage d'un casque de réalité virtuelle. Sur son stand, le constructeur permet effectivement de s'adonner à une expérience en réalité virtuelle via le casqueconnecté en Wi-Fi à un smartphone appairé au HTC 5G Hub.Finalement, quand on sait que l'un des nombreux points de frictions avec la réalité virtuelle aujourd'hui consiste en un enchevêtrement de câbles et, dans le cas contraire, dans l'instabilité du réseau, HTC pourrait bien tenir là une solution pertinente.Le constructeur a déjà fait savoir que plusieurs opérateurs internationaux se sont avancés pour distribuer son produit lorsque leurs réseaux 5G seront au point. Pour l'heure, aucun Français ne s'est cependant manifesté.Plus prosaïquement, le constructeur taïwanais a aussi dévoilé le: un smartphone d'entrée de gamme vendu aux alentours de 200 €.À ce tarif, vous vous en doutez, point de 5G, mais un design plutôt attrayant grâce à ce duo de matières à l'arrière qui rappelle lesde Google. Visant une expérience d'utilisation optimale, HTC propose ici un smartphone de 5,7 pouces au format 18:9 embarquant une dalle offrant une définition HD+ (1440 x 720 pixels).Une plate-formepropulse le téléphone, conjointement à 3 Go de RAM et 32 Go de stockage (extensible). Une batterie de 3 075 mAh complète la fiche technique de ce smartphone fonctionnant sous(aïe).