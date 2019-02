MWC 2019 - On a pris en main les Galaxy S10, Buds, Watch Active et Galaxy A30/50

Galaxy Fold : « On touche avec les yeux ! »

Le Space Monitor : l'écran qui veut dégager votre bureau



Le Space Monitor de Samsung. Crédits : Samsung

MWC 2019 : les dernières informations Le MWC, ou Mobile World Congress, est un salon consacré aux smartphones et à la téléphonie itinérante. Cet événement d'envergure internationale se tient du 25 au 28 février à Barcelone, où plus de 100 000 visiteurs sont attendus pour cette édition 2019. Découvrez l'actualité du MWC 2019

Déconvenue en arrivant sur le stand du constructeur sud-coréen : le smartphone pliable nouvellement annoncé est fermement protégé par une cage en verre, et nul n'est autorisé à y toucher.Nous avons heureusement pu nous consoler en prenant en main lesdu constructeur. Deux smartphones aux politiques tarifaires dissemblables (le S10e s'affiche à partir de 749 €), mais qui se retrouvent sur le terrain du travail bien fait et des finitions exemplaires.En prime, nous avons pu accorder une oreille attentive aux, en dépit du brouhaha qui règne sur le salon barcelonais.Lors de notre visite sur le stand Samsung, nous avons pu observer le, un moniteur d'ordinateur original en cela qu'il est fixé sur une sorte de tuteur qui se positionne au bout du bureau.Ce faisant, Samsung promet des gains d'espace non négligeables sur l'espace de travail. Et après l'avoir essayé quelques minutes, on peut vous garantir que la promesse du Sud-Coréen est très alléchante.