MWC19 - Huawei dévoile ses nouveaux laptop et un smartphone pliable

Huawei dévoile le Mate X : son premier smartphone pliable et compatible 5G



Huawei renouvelle ses MateBook et MateBook X Pro



La capture d'écran en glissant trois doigts sur l'écran fait son apparition sur Windows.



Les MateBook 13 et MateBook 14.



La grille tarifaire des MateBook.



La grille tarifaire du MateBook X Pro 2019.

Ce dimanche à 14h se tenait la conférence, au cours de laquelle le constructeur chinois a créé l'événement en dévoilant le, son premier smartphone pliable - et ce quelques jours seulement après l'annonce du Galaxy Fold de Samsung.Mais Huawei ne s'est pas arrêté là. Le constructeur a aussi profité de l'attention des journalistes pour renouveler sa gamme de, sans toutefois bouleverser la formule.On le savait : Huawei garde dans sa besace la surprise du P30 Pro pour la fin du mois de mars. Aussi l'intégralité du panel smartphone du constructeur a été dédiée au nouveau venu du catalogue : leNous y reviendrons plus généreusement dans un article dédié, mais sachez qu'il s'agit d'. Le Mate X dispose en effet d'un seul et même écran qui se déplie tout naturellement pour laisser place à une surface d'affichage plus grande.Très concrètement, le Mate X embarque. Son revers affiche quant à lui une dalle de 6,4 pouces au ratio très particulier de 25:9 (2480 x 892 pixels). Déplié, c'est enfinqui s'offre à vous, dans une définition de 2480 x 2200 pixels.Richard Yu, CEO et maître de cérémonie de Huawei, s'est bien gardé de révéler la date de sortie de son smartphone pliable. La marque table sur un vague "mi-2019", en indiquant néanmoins une probable sortie courant juin. Le prix, en revanche, est connu :. Ouch.Huawei, dont la division laptop a connu une belle progression l'an passé grâce à la sortie internationale du MateBook X Pro offre à celui-ci une petite cure de jouvence.Loin de remettre sa formule à plat, la nouvelle itération du MateBook X Pro se dote malgré tout de quelques ajouts bienvenus. L'ultrabook de 13,9" reprend à son compte l'écran tactileau format 3:2 (3000 x 2000 pixels, 260 ppi, 100% de la gamme sRGB couverte), mais s'adosse désormais. L'occasion pour Huawei de garnir son laptop haut de gamme d'un nouveau modem aux performances Wi-Fi flamboyantes : le constructeur annonce des débits descendants maximum de 1733 Mb/s contre 867 Mb/s sur la version de l'an dernier.Au niveau de l'autonomie, le MateBook X Pro conserve son accumulateur de 57 Wh. Le constructeur promet, soit 3h de plus que le précédent modèle. Une estimation revue à la hausse, notamment grâce à la nouvelle génération de processeurs Intel, plus économe en énergie (TDP de 25W).L'appareil conserve une connectique généreuse (1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB-C, 1x HDMI, port jack 3,5) tout en faisant passer son port Type-C à la norme Thunderbolt 3 lui octroyant des flux jusqu'à 40 Gb/s etLe MateBook X Pro de 2019 est configurable avec la dernière carte mobile de chez Nvidia : la MX250 (2 Go GDDR5), offrant des performances 3,5x supérieures à l'iGPU des processeurs Intel, nous promet Huawei.Une mise à jour hardware somme toute convenue, qui s'accompagne malgré tout de. On apprécie notamment l'énorme "effort" concédé par Huawei pour porter tout ce qui rend l'expérience macOS si plaisante sur Windows. Grâce à des technologies comme Huawei Share (pensez AirDrop) et OneHop, qui permet des transferts de fichiers ultra rapides via NFC, le MateBook X Pro se fait plus que jamais le compagnon idéal des possesseurs de smartphone de la marque.En effet le constructeur "emprunte" à Apple l'idée de continuité de la navigation. Copiez un texte sur votre smartphone et collez-le directement sur un document ouvert sur votre MateBook. Une présentation à transférer de votre ordinateur à votre smartphone ? Posez simplement votre terminal sur le MateBook pour que magie s'opère.Conjointement à son MateBook X Pro, Huawei a également officialisé le lancement de ses MateBook (tout court), présentés lors du CES de Las Vegas. Les enchères démarrent à 999€ pour le modèle 13" en Core i5 avec 8 Go de RAM et 256 Go de SSD et grimpent jusque 1 499€ pour un modèle Core i7 avec 16 Go de RAM, 512 Go de SSD, un GPU MX250 dédié et un écran tactile.Le MateBook X Pro démarre quant à lui à 1 599€ dans sa version i5 + 8Go + 512 Go + MX250 et écran tactile. Comptez 1 999€ pour la version i7, 16 Go et 1 To.