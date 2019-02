MWC 2019 - Lenovo fait le plein de nouveaux produits

Crédits : Lenovo

MWC 2019 : les dernières informations Le MWC, ou Mobile World Congress, est un salon consacré aux smartphones et à la téléphonie itinérante. Cet événement d'envergure internationale se tient du 25 au 28 février à Barcelone, où plus de 100 000 visiteurs sont attendus pour cette édition 2019. Découvrez l'actualité du MWC 2019

Programme chargé pour. À Barcelone, le Chinois a offert à toute sa gamme de produits un coup de neuf, à commencer par sa division mobile grâce à une nouvelle référence un brin anachronique : une phablette.On les pensait enterrées, abandonnées au profit de smartphones aux surfaces d'écran toujours plus étendues. Que nenni, répondit Lenovo en ce 25 février 2019. Le Chinois est arrivé à Barcelone les bras chargés de sa: un smartphone / phablette de 6,9 pouces équipé d'une énorme batterie de 5 180 mAh.Fidèle à son ADN sur le secteur de la téléphonie, Lenovo nous propose ici un produit extrêmement accessible. Laarrivera en magasins. Son grand écran LCD IPS de 6,9 pouces au ratio 18:9 affiche une définition de 2160 x 1080 pixels, et couvre environ 81 % de la surface avant du smartphone. Point d'encoche à l'horizon : Lenovo a préféré offrir à sa phablette des bordures supérieures et inférieures plutôt épaisses afin de pouvoir y loger un système audio stéréo signé Dolby.Pensée pour le multimédia, la Tab V7 n'embarque qu'un petitet 4 Go de RAM pour 64 Go de stockage (extensible). À l'arrière, un unique capteur 13 Mpx (5 Mpx à l'avant) surplombe un capteur d'empreintes digitales.Plus encore que de le voir se positionner sur le segment des phablettes, c'est l'annonce duqui aura retenu notre attention du côté de chez Lenovo. Il s'agit ni plus ni moinsUne idée saugrenue mais néanmoins maligne, qui rappelle la tentative analogue d'Asus et de AOC en la matière. Mais contrairement aux solutions concurrences, le ThinkVision M14 ne dispose pas de batterie en son sein. Il est ainsi entièrement alimenté en USB-C grâce à votre ordinateur portable ou votre smartphone.Cet écran déporté de 14 pouces affiche du Full HD et ne pèse que 589 grammes. L'appareil est pourvu d'un pied inclinable qui permet de le positionner dans la meilleure position possible au gré de vos usages. Il embarque aussi deux ports USB-C de chaque côté pour vous permettre de le positionner soit à droite, soit à gauche de votre laptop, ainsi qu'y brancher d'autres périphériques à la manière d'un hub USB.Malheureusement en termes de design, le ThinkVision reprend à son compte l'esthétique patibulaire des ordinateurs Thinkpad du constructeur. On est loin d'un écran extra-fin et sans bords, mais, il pourrait bien être le compagnon idéal des nouveaux laptops justement présentés aujourd'hui par Lenovo.Lenovo renouvelle l'intégralité de sa gamme d'ordinateurs portables, et concède même d'agrémenter ses premiers prix de fonctionnalités présentes à l'origine sur des modèles plus onéreux.L', par exemple, se dote d'un écran aux bordures rabotées de 25 % et d'une fonctionnalité de protection de la vie privée intégrée à la webcam. Doté d'un écran de 14 ou 15 pouces affichant du Full HD, l'IdeaPad S540 est désormais configurable avec les Intel Core i7 de dernière génération, mais également les processeurs Ryzen 7 3700U de chez AMD. La partie graphique est gérée, au choix, par l'iGPU du processeur, ou par une GeForce GTX 1050 qui viendra alourdir un peu la facture initiale fixée. Sortie prévue en avril prochain.Du côté des pros, Lenovo rénove également les traditionnels ThinkPad avec leset. Le constructeur conserve ce qui fait le sel de ces ordinateurs destinés aux entreprises en ajoutant des fonctionnalités de sécurité. Ces nouveaux modèles vous avertiront par exemple lorsque la webcam détecte quelqu'un qui se tient derrière vous et observe votre écran. Le ThinkPad X390 se déclinera aussi en version hybride 2-en-1 sous l'appellation Yoga. Comptez 1 099 $ pour le premier, et 1 359 $ pour le second. Sortie en juin.Les ThinkPad T490 enfin se parent des meilleurs atours, et s'offrent dans des versions au revêtement tout en aluminium. Plus fine, la version T490s est aussi configurable au choix entre un écran HDR et un écran basse consommation ; le tout dans un châssis réduit de 13% par rapport au précédent modèle. Le T490 s'affichera à 999 $ et le T490 à partir de 1 279 $ dans le courant du mois de juin.