MWC 2019 - TCL dévoile des smartphones Alcatel et fourbit ses armes pour le pliable

MWC 2019 : les dernières informations Le MWC, ou Mobile World Congress, est un salon consacré aux smartphones et à la téléphonie itinérante. Cet événement d'envergure internationale se tient du 25 au 28 février à Barcelone, où plus de 100 000 visiteurs sont attendus pour cette édition 2019. Découvrez l'actualité du MWC 2019

Un programme des plus chargés pour le constructeur chinois qui, depuis le salon barcelonais,La gamme d'fait peau neuve. Depuis le MWC, TCL annonce la sortiedeset, ainsi que d'une nouvelle tablette : l'Comme leur nom le laisse suggérer, la gamme des différents smartphones va croissant avec le chiffre qui les accompagne. Le, proposé 109 €, est ainsi un smartphone de 5,5 pouces disposant d'un écran à encoche HD+ au ratio 18:9. Il embarque un SoC au processeur huit cœurs qui n'a pas été nommé, ainsi que 3 Go de RAM, 32 Go de stockage (extensible) et une batterie de 3 060 mAh. Un duo d'appareils photo (13+2 Mpx) surplombe un capteur d'empreintes digital au dos. L'appareil sera disponible en doré, rose, bleu et noir et tournera sousOn trouvera plus haut dans le catalogue un certainqui voit la taille de sa dalle passer à 5,9 pouces au ratio 19,5:9. Ce smartphone embarque un, 3 ou 4 Go de RAM, un stockage interne de 32 Go (extensible) et une batterie de 3 500 mAh. Il ne dispose pas de capteur d'empreintes et n'offre ainsi que la reconnaissance faciale 2D pour déverrouiller son smartphone de façon sécurisée. Un duo d'APN de 13+5 Mpx orne son dos, qui se déclinera lors de sa sortie au deuxième trimestre en bleu métallique ou noir anthraciteEnfin, pour, lese pose comme le smartphone le mieux doté. Il reprend les mêmes caractéristiques que ses cousins, en augmentant légèrement la cadence niveau plate-forme grâce à un, configurable en 3 + 32 Go ou 4 + 64 Go (189 €). Il dispose pour sa part d'un capteur d'empreintes digitales au dos.Conjointement à ces annonces, Alcatel a également présenté. Dotée comme son nom l'indique d'un écran de 10 pouces (1280 x 720 pixels), elle embarque un processeur inconnu et une batterie de 4 080 mAh pour 179 €. Elle sera proposée enavec une station audio faisant passer son prix à 229 €.Surprise du salon :vivote encore. Vivote oui, parce que ce n'est pas pour ainsi dire un nouveau modèle que nous offre ici TCL, mais une déclinaison rouge du, sorti il y a déjà neuf mois.Les efforts du constructeur se sont ainsi concentrés uniquement sur la carrosserie du terminal, puisqu'on retrouve sous le capot l'exacte même machinerie à l'exception du stockage qui double sa capacité : un Snapdragon 660, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.La date de sortie de ce smartphone n'a pas été dévoilée, mais on sait déjà qu'il s'affichera à 779 € - ce qui laisse assez peu de chance à TCL d'en vendre plus de 10.Là où d'autres constructeurs ont déjà présenté leur solution de smartphone pliable,n'en est encore qu'au prototypage. Le Chinois désire prendre son temps, et quand on voit le tarif auquel s'affichent lesetde Samsung et Huawei, on ne peut que lui donner raison. Car TCL ambitionne justement de vendre son smartphone pliable bien moins cher que la concurrence.Sur le stand du constructeur, on peut ainsi admirer plusieurs prototypes, tirant chacun parti de la charnièrenouvellement brevetée par le marque. Plusieurs déclinaisons sont possibles : en forme de livre, dont chaque panneau viendrait se coller l'un à l'autre, ou alors rappelant un téléphone à clapet - qu'il serait d'ailleurs possible de fixer sur son poignet.De la prospective pure donc, qui n'a pour but pour le constructeur de montrer que, lui aussi, nourrit des ambitions sérieuses quant à ce nouveau marché qui s'entrouvre devant lui.