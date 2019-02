MWC 2019 - Oppo dévoile un smartphone 5G, un zoom x10 et un prototype pliable

Crédits : Oppo

Le Oppo 5G Landing Project

Oppo mise tout sur la photo



Crédits : Oppo

Oppo dégaine lui aussi son smartphone pliable



Crédits : Brian Shen / Weibo



Crédits : Brian Shen / Weibo

MWC 2019 : les dernières informations Le MWC, ou Mobile World Congress, est un salon consacré aux smartphones et à la téléphonie itinérante. Cet événement d'envergure internationale se tient du 25 au 28 février à Barcelone, où plus de 100 000 visiteurs sont attendus pour cette édition 2019. Découvrez l'actualité du MWC 2019

Si elle est encore assez peu connue sur le Vieux Continent,mène le wagon de l'innovation partout en Asie. Société mère de filiales telles que OnePlus, elle a présenté le week-end dernier à l'occasion dule tout premier smartphone compatible 5G du salon.Malheureusement pour les spectateurs de la conférence, Oppo s'est bien gardé de nommer et de révéler une date de sortie pour son terminal connecté au réseau de demain. Tout juste sait-on que la marque travaille à ce qu'elle appelle son "", et que cela se matérialisera grâce à un SoCAussi, en ce qui concerne les mobiles compatibles 5G se pose forcément la question de la disponibilité dans l'Hexagone. Et pour l'heure, la chose n'est pas tout à fait actée pour nous. Pendant la conférence, Oppo a révélé être en partenariat avec un opérateur suisse, un autre Australien et un Singapourien.Prompts à incorporer toujours plus de modules photo à l'arrière de leurs smartphones, les constructeurs chinois ont souvent montré l'exemple en matière de photographie. Et ce n'est pas Oppo, qui aun smartphone doté d'unpendant sa conférence qui dérogera à cette règle.Ce mobile, qui n'a lui non plus aucun nom pour le moment (décidément), nous est promis. Il sera équipé d'uncouvrant une longueur focale de 16 à 160 mm. On y retrouve un objectif principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle à 120° et un téléobjectif pour compléter le tout.Enfin, s'il n'a pas abordé le sujet du pliable au cours de sa conférence, Brian Shen, vice-président de Oppo, a publié quelques photos de la solution développée par son entreprise.On retrouve en effet un unique écran OLED flexible en son centre. Une fois plié, chaque panneau offre un ratio d'écran différent ; et celui situé à l'arrière laisse apparaître une barre latérale comprenant les modules photographiques.Oppo a en revanche l'honnêteté de dire qu'il ne s'agit là que d'un prototype, qui ne sera commercialisé que si la demande est forte. Et quand on voit le prix auquel seront commercialisés les Galaxy Fold et Mate X, pas sûrs que cela se produise.