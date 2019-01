Oppo présentera son propre zoom optique hybride 10x au MWC 2019

Un système basé sur trois capteurs photo dorsaux

Oppo tease une nouvelle technologie de capteur d'empreinte sous l'écran

Cette annonce intervient alors que Huawei, numéro deux mondial sur le marché, faisait part en novembre de son désir d'intégrer à son prochain flagship un "". Des propos plussoyés fin décembre par SlashGear , qui pointait que le Huawei P30 Pro pourrait effectivement embarquer une technologie de ce type, très probablement hybride.Oppo, de son côté, donne quelques informations sur sa technologie de zoom hybride x10. Comme dévoilé sur Weibo, le système sera basé sur un triptyque de modules dorsaux composé d'un capteur principal, d'une optique ultra grand angle et d'un module prismique destiné au zoom.Le constructeur précise en outre que son zoom sera capable de passer d'une focale de 15,9 mm à 159mm et que le concours des trois caméras (qui fonctionneront visiblement ensemble) permettra de passer d'un niveau de zoom à l'autre de manière fluide. Neowin précise par ailleurs que la stabilisation sera prise en charge par deux optiques, tant au niveau du zoom que sur le module principal. Prête pour une production de masse, cette technologie arrivera sur le marché quelques mois après le MWC, assure Oppo.Plus accessoirement, la firme profite du MWC qui arrive à grands pas pour dévoiler les grandes lignes d'une nouvelle technologie de capteur d'empreinte dans l'écran. Si le fabricant ne s'étend pas encore sur les performances de cette dernière, mention est faite d'une surface exploitée par le scanner 15 fois plus grande que ce que propose actuellement la concurrence.Un domaine sur lequel Xiaomi est également monté au créneau en dévoilant récemment une technologie semblable prétendument plus réactive que les capteurs actuels et occupant également une plus large part de l'espace d'affichage.