MWC 2019 - Asus présentera finalement ses nouveaux ZenFone en mai, à Valence

Crédits : Asus

« La révolution arrive »

MWC 2019 : les dernières informations Le MWC, ou Mobile World Congress, est un salon consacré aux smartphones et à la téléphonie itinérante. Cet événement d'envergure internationale se tient du 25 au 28 février à Barcelone, où plus de 100 000 visiteurs sont attendus pour cette édition 2019. Découvrez l'actualité du MWC 2019

Le constructeur taïwanais ne profite donc pas de la tribune qui lui est offerte par le Sur Twitter , Asus nous donne rendez-vous le 16 mai prochain à Valence pour découvrir ses futursPar l'intermédiaire d'unen lieu et place d'un carton d'invitation formel, Asus retrace l'historique de sa gamme de smartphones. Une aventure qui a démarré en janvier 2014 avec le ZenFone 5 (oui oui), et qui devrait ainsi se réinventer en mai prochain avec le ZenFone 6, nous promet le constructeur.Tout révolutionnaire qu'il soit, notre petit doigt nous dit que si Asus n'a pas daigné montrer le ZenFone 6 au cours du MWC, c'est précisément parce qu'il ne tient pas la comparaison avec d'autres terminaux plus ambitieux.Espérons que nous avons tort, et rendez-vous le 16 mai !