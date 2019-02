MWC 2019 - Qualcomm connecte le laptop à la 5G, Lenovo premier partenaire

Windows on ARM : cette fois c'est la bonne (?)



Crédits : Qualcomm

MWC 2019 : les dernières informations Le MWC, ou Mobile World Congress, est un salon consacré aux smartphones et à la téléphonie itinérante. Cet événement d'envergure internationale se tient du 25 au 28 février à Barcelone, où plus de 100 000 visiteurs sont attendus pour cette édition 2019. Découvrez l'actualité du MWC 2019

Présenté en décembre dernier, le Snapdragon 8cx est un SoC ambitionnant de révolutionner le marché des ordinateurs portables sous Windows ARM.Mais sinous avait d'abord vanté les mérites de son modem 4G inclus, c'est désormais une déclinaison 5G du Snapdragon 8cx qui s'avance en direction du laptop de demain.L'intérêt des consommateurs pour les ordinateurs portables sous architecture ARM va croissant. Et pour cause : les performances des puces atteignent désormais des niveaux très honorables, à même de satisfaire des utilisateurs plus attirés vers une connectivité accrue et une autonomie solide que par une offre logicielle exhaustive.Aussi Qualcomm ajoute-t-il une corde à son arc en la matière, et annonce le: un SoC en 7 nm s'adjoignant les services du modemcompatible avec le réseau cellulaire du futur.Niveau chiffres, Qualcomm promet des débits descendants allant jusqu'à 7 Gb/s, contre 2,5 Gb/s pour le modèle 4G. Le fondeur indique par ailleurs que sa puce(c'est-à-dire tirant encore parti de la 4G LTE) aussi bien que la, ce qui devrait lui offrir une belle marge d'évolution dans les mois qui viennent.L'architecture doit encore faire ses preuves, notamment au niveau des performances et du confort d'utilisation. Autant de choses que nous pourrons vérifier assez vite grâce à, qui a d'ores et déjà annoncé être parmi les premiers partenaires de Qualcomm pour intégrer le Snapdragon 8cx dans ses futurs laptops.