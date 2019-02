MWC 2019 - ZTE dévoile le Axon 10 Pro 5G et d’autres modèles plus accessibles

Crédits : ZTE

ZTE Axon 10 Pro 5G : le premier smartphone 5G de la marque



Crédits : ZTE

ZTE Blade V10 : un smartphone avec caméra avant de 32 mégapixels



Crédits : ZTE

MWC 2019 : les dernières informations Le MWC, ou Mobile World Congress, est un salon consacré aux smartphones et à la téléphonie itinérante. Cet événement d'envergure internationale se tient du 25 au 28 février à Barcelone, où plus de 100 000 visiteurs sont attendus pour cette édition 2019. Découvrez l'actualité du MWC 2019

Un événement au cours duquela également rafraîchi sa gamme de smartphones estampillésSi la 5G est encore loin d'être au point au niveau mondial, les constructeurs prennent une certaine avance, bien aidés paret son modem compatibleC'est celui-ci qui permet aude se connecter au réseau cellulaire du futur. La plate-forme, gravée en 7 nm, animera par ailleurs ce smartphone dont ZTE a gardé de nombreux détails sous silence.Nous ignorons encore la taille de l'appareil ainsi que les spécificités de son écran, si ce n'est qu'il dispose d'un capteur d'empreintes intégré. Par conséquent, il s'agit forcément d'un écran OLED - le LCD étant incompatible avec cette technologie.Au dos, ZTE opte pour le désormais classique trio d'appareils photo : standard, ultra grand-angle et téléobjectif dopé à l'IA, et dote l'encoche en goutte d'eau à l'avant d'un capteur 20 mégapixels.Moins avare en détails sur son, ZTE nous indique que son smartphone de milieu de gamme disposera d'un écran LCD de 6,3 pouces affichant du FHD+ et couvrant environ 90 % de la face avant du téléphone.Il se déclinera en deux versions 3 + 32 Go ou 4 + 64 Go (extensible) et carburera grâce à un SoC huit cœurs cadencés à 2,1 GHz qui n'a pas été nommé. Le smartphone embarque en son dos un duo d'APN de 16 + 5 mégapixels, lesquels surplombent un capteur d'empreintes digitales.À l'avant, c'est doncqui est logée dans son encoche en goutte d'eau, pour le plus grand plaisir des autoportraitistes.dans les coloris noir, bleu et vert.En une phrase, le constructeur a aussi annoncé la sortie prochaine d'un- une déclinaisonde son V10 classique. Celui-ci disposera d'un écran affichant du HD+ et un SoC octa-core signé Spreadtrum.