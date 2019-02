MWC 2019 - Wiko se lance aux États-Unis et dévoile les View 3 et View 3 Pro

Crédits : Wiko

Wiko View 30 et 30 Pro : deux smartphones à moins de 300 €



Crédits : Wiko



Crédits : Wiko

MWC 2019 : les dernières informations Le MWC, ou Mobile World Congress, est un salon consacré aux smartphones et à la téléphonie itinérante. Cet événement d'envergure internationale se tient du 25 au 28 février à Barcelone, où plus de 100 000 visiteurs sont attendus pour cette édition 2019. Découvrez l'actualité du MWC 2019

a profité dupour officialiser son, le quatrième plus important du pays. La marque ouvrira dans les prochaines semaines des bureaux à Dallas, au Texas, et à Atlanta, en Géorgie dans le but de s'imposer «», selon les dires de Brandy Kang, directeur général de la division américaine de Wiko.Pour ses projets de conquête de l'Ouest, l'entreprise sino-française mise sur ses: deux smartphones de moyenne gamme dotésd'un trio d'appareils photo et d'une généreuse batterie.Commençons par le. Celui-ci sera, et se dotera d'un écran de 6,3 pouces à encoche affichant du HD+. Wiko répond aussi par l'affirmative à cette nouvelle mode qui s'impose en matière de photographie, et pare l'arrière de son smartphone d'un trio d'APN de 12+13+2 mégapixels (standard, grand-angle et téléobjectif). À l'avant, un capteur 8 mégapixels est logé dans l'encoche en forme de U.Proposé en une unique déclinaison de 3 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible, le Wiko View 30 tourne sous Android Pie et est propulsé par un SoC. Le constructeur met ainsi un terme à son partenariat avec Qualcomm au profit de son concurrent taïwanais, dans l'objectif notamment d'intégrer la technologie de recharge rapide Pump Express du second. En matière de batterie d'ailleurs, on note un net progrès de la part du constructeur, qui fait passer son accumulateurLene diffère finalement que dans les détails. Celui-ci s'affichera à 249 € dans sa version 4 + 64 Go et 299 € en 6 + 128 Go. Wiko opère une montée en gamme au niveau de sa plate-forme, qui devient sur ce modèle Pro un. L'écran du View 3 Pro affiche pour sa part une définition Full HD+ de quelque 2280 pixels par 1080, et une caméra de 16 mégapixels se loge dans sa partie supérieure.Visuellement, le View 3 Pro a plus belle allure. Le mobile se pare d'un châssis en verre et d'un cerclage en métal d'aspect plutôt qualitatif. Ce modèle connaît enfin une légère montée en gamme sur ses objectifs photo, dont le téléobjectif passe à 5 mégapixels.Des propositions somme toute honorables, mais qui se heurtent encore et toujours aux