Les VTC LeCab offrent des courses gratuites au personnel soignant parisien, grâce à une cagnotte

224 personnels soignants transportés en 48 heures

Un code promo par hôpital

Il y a quelques jours, Uber annonçait le lancement de l'option « Medics » sur son appli , un service à tarif réduit destiné au personnel de santé, et révélait offrir des trajets gratuits ainsi que la livraison, via Uber Eats, de repas gratuits outre des réductions pour les personnels de l'AP-HP. Le concurrent français du service californien, LeCab, a à son tour dévoilé il y a quelques jours les contours de son opération solidaire « LeCab en blanc », démarrée le 30 mars 2020.Cette opération est destinée à soutenir et épauler le personnel soignant de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), qui se bat sans relâche, jour et nuit, contre les ravages de la pandémie de coronavirus. Crise oblige, il est parfois compliqué pour le personnel en blouse blanche de se rendre dans les hôpitaux, leur lieu de travail et presque leur lieu de vie ces dernières semaines, ou de retrouver leur domicile. Le service français de VTC LeCab, soutenu dans sa démarche par la communicante Sandra Sisley, a mis en place l'opération avec l'objectif de transporter le personnel soignant vers ou depuis 17 hôpitaux parisiens, parmi lesquels Bichat, Necker, Georges-Pompidou, Pitié-Salpêtrière, Hôtel-Dieu à Paris ou Ambroise-Paré, à Boulogne-Billancourt.« Le Cab en blanc » fonctionne grâce à une cagnotte en ligne hébergée sur la plateforme Leetchi et dotée, dès le départ, de 5 000 euros offerts par LeCab. Le 2 avril en fin de journée, la cagnotte atteignait déjà 11 500 euros, avec plus de 160 participants et 224 personnels soignants transportés de l'hôpital vers leur domicile ou inversement. Les trajets sont pris en charge à hauteur de 75 euros.LeCab a également annoncé reverser, dans la cagnotte, l'intégralité des commissions des courses réalisées, en sachant que la commission chez LeCab s'élève à 20 %. Les chauffeurs seront toujours rémunérés normalement.Pour bénéficier de cette offre, les utilisateurs doivent être issus des établissements hospitaliers de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Si ce n'est déjà fait, il leur faut télécharger l'application puis s'inscrire sur cette dernière. La firme nous indique vouloir étendre l'opération à la région Île-de-France.Le personnel soignant pourra profiter d'une course gratuite à la condition de saisir un code promo correspondant à son lieu de travail. Si par exemple vous travaillez à l'hôpital Georges-Pompidou, vous devrez saisir le code LECABENBLANCPOMPIDOU. «», nous indique le service de VTC.