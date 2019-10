Deliveroo : des ventes qui progressent mais des pertes qui se creusent

© Shutterstock

Des revenus qui ne compensent toujours pas les pertes

En France, Deliveroo va bien, pour l'instant

Très présente en France, la société britannique de livraison de repas Deliveroo, créée en 2013, a annoncé avoir creusé ses pertes l'année dernière avec une perte avant impôt qui a atteint les 232 millions de livres, soit 260 millions d'euros. Celle-ci continue de se creuser par rapport à 2017, où elle atteignait déjà 199 millions d'euros. Le groupe indique payer ses investissements consentis pour se développer sur le marché international.Les pertes de Deliveroo ne sont pas compensées par des résultats pourtant croissants, avec des ventes qui ont grimpé de 72 % à 476 millions de livres, soit 535 millions d'euros., maintient Will Shu, le fondateur et patron de Deliveroo.La plateforme, dont les pratiques sociales sont pointées du doigt, comme celles de son principal concurrent Uber Eats, emploi 2 500 personnes dans le monde. Présente dans 500 villes issues de 13 pays, elle compte dans ses rangs 60 000 livreurs.En France, Deliveroo se porte bien. Mieux en tout cas que sa maison mère. La société a généré un chiffre d'affaires de 95 millions d'euros en 2018, en nette augmentation par rapport à 2017 (+63 %). Son bénéfice reste tout de même assez léger, à 2,7 millions d'euros dans l'Hexagone, même si la croissance sur un an est considérable (+80 %). En Allemagne, en revanche, la firme a jeté l'éponge face à une trop forte concurrence.La plateforme pourrait toutefois connaître un chamboulement prochain. Amazon a investi dans le capital de la société au travers d'une levée de fonds menée au mois de mai. Les mouvements entre la firme de Jeff Bezos et celle de Will Shu ont attiré l'attention de l'autorité de la concurrence britannique, qui pourrait mettre son grain de sel.