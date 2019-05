Amazon investit 575 millions de dollars dans Deliveroo

Deliveroo souhaite accélérer son développement après une importante levée de fonds

Amazon persévère sur le secteur de la. Le groupe de Jeff Bezos vient tout juste d'investir 575 millions de dollars dans, l'un des leaders mondiaux de l'activité. Laa au total levé 1,53 milliard de dollars lors de sa levée de fonds. Plusieurs fonds d'investissement, déjà actionnaires de la société, ont renouvelé leur confiance au service de livraison qui continue de croitre trimestre après trimestre et de s'implanter dans de nouvelles villes partout dans le monde.", a déclaré Will Shu, fondateur et directeur général de Deliveroo qui ajoute qu'Amazon a été l'une de ses inspirations à la création de sa société en 2013.Pour Amazon, cet investissement représente une deuxième tentative de mettre le pied dans le domaine de la livraison de repas à domicile. En 2016, l'entreprise avait lancé sa propre solution, Amazon Restaurants, mais l'opération avait été un échec face à une concurrence déjà bien en place et le service avait mis la clé sous la porte deux ans plus tard Deliveroo devra utiliser ces nouvelles ressources financières pour améliorer son bilan comptable. Si le nombre de commandes ne cesse d'augmenter, les lourds investissements mettent à mal saet pour le moment la société n'est toujours pas bénéficiaire.