Uber dévoile "UberPro", un programme de fidélité destiné à ses chauffeurs

Entre critères de qualité et plafond de courses à respecter

Des récompenses diverses et variées

Source : Communiqué de presse

Pour le moment, Uber se refuse à requalifier la relation qui la lie à ses chauffeurs en contrat de travail. La société de VTC tourne donc toujours grâce à ses chauffeurs « indépendants », insistons sur le terme, qui se dévouent parfois nuit et jour pour faire vivre leur micro-entreprise. Mais voilà que la firme californienne a décidé de les chouchouter un peu, en lançant UberPro, un programme de fidélité basé sur quatre niveaux, qui leur proposera des récompenses selon leur activité.Comment va fonctionner ce « programme de fidélité » ? Assez simplement, un peu d'ailleurs grâce au principe de la carotte. Les chauffeurs pourront gravir les échelons du système de récompenses, basé sur quatre niveaux : Blue, Gold, Platinum et Diamond, des noms qui claquent... Notons qu'au démarrage, tous les chauffeurs partiront avec le statut Blue.Pour atteindre les niveaux suivants, il faudra bien évidemment donner de sa personne. Uber évoque ainsi de respecter des «», comme la note, le taux d'annulation de courses ou le taux d'acception. Les conducteurs devront aussi avoir effectué un certain nombre de courses pour l'application, sur une période de trois mois.C'est bien tout ça, mais nous n'avons encore pas parlé des « récompenses » que les chauffeurs se verront attribuer. Selon la catégorie, ils pourront bénéficier d'avantages comme des réductions sur les prestations en ateliers, la main d'œuvre et les pièces chez Norauto (avec qui Uber est donc partenaire). Ils pourront également profiter d'avantages sur les transferts d'argent à l'étranger avec Monisnap. Si les chauffeurs ont des enfants, ils pourront bénéficier de remises sur les stages de vacances avec Acadomia. Sans oublier une priorité renforcée aux aéroports et un support Uber premium.Uber annonce déjà être en train de travailler sur de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux partenariats, qui viendront progressivement renforcer le programme UberPro.