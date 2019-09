Uber revoit son application et vient taquiner Google avec la fonctionnalité "transport en commun"

Le nouvel écran d'accueil de l'application (© Uber)

L'appli Uber devient multi-services

Les trajets en transport en commun, et bientôt les tarifs correspondants

Les détails de la fonctionnalité « transport en commun » (© Uber)

Une sécurité renforcée

Source : Communiqué de presse

Uber a annoncé en grande pompe la nouvelle version de son application, le 26 septembre lors d'un événement à San Francisco, où se trouve son siège. Au-delà des nouvelles fonctionnalités, que nous allons vous détailler, le fait majeur à retenir est l'unification des services Uber. Via l'appli principale, vous pourrez notamment réserver votre course, réserver votre vélo ou trottinette électrique, et commander votre repas chaud (ou froid d'ailleurs). L'écran d'accueil, jusqu'à maintenant une carte, va être remplacé par un écran des services proposés par Uber. Le géant des VTC intègre aussi les transports en commun dans l'application.Le PDG d'Uber, Dara Khosrowshahi, n'y va pas avec le dos de la cuillère au moment d'énoncer l'ambition de sa société. Vous l'aurez compris, ce qui était au départ un simple service de VTC bien évolué va poursuivre sa mue en rassemblant ses services. Cette application version « multi-services » est actuellement testée dans plusieurs centaines de villes américaines et internationales.Parmi les nouvelles fonctionnalités annoncées, celle d'intégrer les transports en commun à l'appli est à noter. D'abord parce qu'elle semble être un joli pied de nez à Google et à son service de cartographie Maps, qui propose cette option depuis un moment. D'autre part, parce que la fonctionnalité vient directement cohabiter avec la planification de trajet et les modes UberX, Berline, Green ou Pool proposés.Une fois votre trajet indiqué à l'application, vous pouvez voir les itinéraires de transport en commun disponibles, mais aussi les heures de départ et d'arrivée en temps réel. À l'instar de Google Maps toujours, l'appli vous indique comment vous rendre au point de départ à pied. Cette fonctionnalité est disponible dès le 27 septembre pour les utilisateurs vivant en région Île-de-France.Elle sera progressivement étendue sur d'autres parties du territoire. Uber annonce également que l'indication du prix du trajet effectué via les transports en commun sera prochainement intégrée. L'appli permettra aussi, nous le disions, de réserver son trajet en vélo ou en trottinette JUMP.Pour vous éviter de monter dans le mauvais véhicule, Uber a dévoilé un nouveau système de vérification d'identité par code PIN. Au moment de rejoindre votre chauffeur, vous devrez lui fournir un code à 4 chiffres, qui apparaîtra sur l'application. La firme californienne développerait également une technologie basée sur les ondes ultrasonores afin de déterminer de façon automatique que vous êtes bien installé dans le bon véhicule.Concernant les clients d'Uber Eats, ils pourront profiter d'un programme de récompenses dans le cas où ils passent commande régulièrement, et signaler très clairement les produits auxquels ils sont allergiques via l'application.