Uber Rewards, le programme de fidélité de la société, est officiellement disponible aux USA

Uber Rewards, l'incitation - intelligente - à l'utilisation

Un programme surtout destiné aux clients réguliers, tant pour leurs réservations que pour leurs trajets



Les détails du programme de fidélité Uber Rewards

Membre Diamond, le pied !

veut prendre soin de ses clients et en attirer d'autres, afin de conforter sa position face à la concurrence. Pour cela, la société a décidé d'emprunter un système cher aux compagnies aériennes en lançant son programme de fidélité,, destiné à « récompenser » ses clients - américains pour l'instant - en leur octroyant divers avantages qui se renforcent à mesure qu'ils sollicitent les services de la firme.Le premier avantage du programme est qu'il peut être utilisé dans le cas où vous faites appel à l'application deet également lorsque vous commandez votre repas via. La société annonce d'ores et déjà vouloir prochainement intégrer ses offres de mobilité (trottinettes, vélos) au programme de fidélité.Uber Rewards propose: Blue, Gold, Platinum et Diamond. Chaque dollar dépensé sur Uber Pool ou Uber Eats rapporte un point, puis deux points en utilisant UberX et trois points si vous choisissez une berline (UberSUV).Il faut tout de même un certain temps pour franchir chaque palier du programme. Dès votre première course, vous êtes membre Blue. Pour atteindre le grade Gold, il faut atteindre les. En devenant membre Gold, vous bénéficiez d'une annulation flexible, permettant d'annuler ou modifier votre voyage dans les 15 minutes et d'obtenir le remboursement des frais d'annulation. Les membres Gold ont aussi accès au support d'Uber de manière prioritaire.Puis il convient de mettre le cap sur les, pour devenir membre Platinum. Ce grade est particulièrement intéressant puisque, outre les avantages du Gold, il vous permet desur vos deux destinations favorites, même pendant les heures de pointe. Vous jouissez également d'une prise en charge prioritaire, notamment dans les aéroports.Enfin, une fois la barre desatteinte (ce qui fait beaucoup, beaucoup de voyages, de commandes et de repas), vous profitez des avantages précédemment cités, mais pas que. Avec le statut, vous bénéficiez d'un support presque dédié, accessible 24h/24 et 7 jours sur 7, mais aussi d'une mise à niveau sans frais supplémentaires d'UberX à Uber Black et l'accès à une option spéciale,, qui vous permet de faire appel aux conducteurs les mieux notés. Du côté d'Uber Eats, vous avez droit à trois commandes sans frais de livraison tous les six mois.Uber devrait en tout cas, même s'il convient encore de mesurer l'écart prix réel d'un même trajet entre un membre Blue (de base) et un membre Gold, Platinum et Diamond. Nous avons contacté Uber afin de savoir si le programme Rewards pouvait arriver prochainement en France et mettrons à jour l'article en cas de réponse de la société.