Uber corrige un bug qui exposait les informations confidentielles de ses utilisateurs

Un bug qui aurait exposé les données d'applications tierces

Aucune indication de piratage des données pour l'heure

Deux ingénieurs indiens en sécurité avaient récemment détecté une faille dans le système de gestion d'Uber. Le leader des VTC a mis un mois à corriger ce bug après l'avoir identifié. En exposant les jetons de serveurs et les informations confidentielles des utilisateurs, cette faille aurait permis à certaines entités pirates d'avoir accès à des reçus et des factures.Cette faille de sécurité aurait rendu vulnérables les secrets des clients et les jetons de serveurs à d'éventuels piratages. Ces informations sont «», comme le rappelle le site TechCrunch , dans la mesure où elles permettent aux applications tierces autorisées à communiquer avec les serveurs d'Uber.Les développeurs d'Uber sont eux-mêmes avertis de «» leurs accès avec quiconque. Pour Anand Prakash, l'un des ingénieurs ayant identifié cette faille, le bug aurait été «» à exploiter s'il avait été saisi par des pirates, leur permettant d'avoir accès aux reçus et factures de millions d'utilisateurs.Anand Prakash a été assez réactif pour communiquer cette faille auprès d'Uber et éviter tout dégât pour la sécurité des usagers et de l'entreprise, gratifié au passage d'une prime de 5 000 $. Uber a ainsi envoyé un e-mail à ses développeurs pour les informer en précisant que «», avant de les enjoindre de redoubler de vigilance quant à leurs barrières de sécurité.Il y a deux ans, un bug avait également permis à l'utilisateur qui l'avait découvert de voyager gratuitement aux Etats-Unis et en Inde. Un bug déjà découvert, à l'époque, par Anand Prakash.