Uber remporte une bataille judiciaire à Londres au détriment des chauffeurs de taxi

Natee Meepian / Shutterstock.com

L'affaire classée par le juge

Uber peut officiellement exercer au moins jusqu'en septembre prochain

Le 26 juin 2018,(TfL), l'organisme qui gère les transports en commun londoniens, avait décidé d'offrir un sursis à Uber en lui offrant unedans la Ville-Monde, alors que la société de VTC ne disposait plus de licence depuis septembre 2017.Cette décision, confirmée en appel par le magistrat Emma Arbuthnot, fut attaquée par le groupe, qui réunit les taxis noirs londoniens. UCG reprochait à la Haute Cour d'avoir rendu une décision sous le sceau d'une partialité « réelle et apparente », accusant le magistrat Arbuthnot d'agir en, et demandait son annulation pure et simple. Les avocats de United Cabbies avaient fait état de liens financiers entre Uber et le mari d'Emma Arbuthnot.Mais ce mardi 26 février, nous indique quepar le juge en chef, Lord Burnett et le juge Supperstone.», a déclaré Burnett.Accusée d'agressions de voyageurs de la part de chauffeurs ou d'un manque de contrôle sur les antécédents de ces derniers, Uber avait su convaincre Arbuthnot en mettant en place un service d'assistance téléphonique ouvert 24 heures sur 24. La licence londonienne de la société de VTC