Uber va augmenter ses tarifs à Londres pour pousser ses conducteurs vers l'électrique

Un objectif de 100% électrique d'ici 2025

Si le chauffeur s'en va, à qui revient l'argent ?

soigne son image. Le 23 octobre, le PDG de la société, Dara Khosrowshahi, a annoncé une nouvelle qui, à première vue, pourrait faire grincer des temps les clients. La firme veut en effet créer(plus de 225 millions d'euros) destiné à. Et celui-ci ne rapporterait rien à Uber, rapporte Bloomberg . Explications.L'augmentation annoncée du coût des déplacements à Londres est de 15 pence le mile, soit 17 centimes d'euro supplémentaires par tranche de 1,6 kilomètres. Un trajet de 10 kilomètres augmentera donc, à Londres, de quasiment 1 livre sterling, soit un peu plus d'1 euro. L'argent récolté de cette hausse ira directement sur un fonds, ou plus précisémentUber.L'objectif de la société de VTC ?Le patron européen d'Uber, Jamie Heywood, fait remarquer qu'un chauffeur travaillant 40 heures par semaine sur une durée de trois ans peut «».Précision intéressante pour le chauffeur. Si celui-ci utilise le fonds alloué, il sera «», ajoute Heywood. Cela sous-entend donc que le conducteur pourra également utiliser le véhicule électrique pour ses trajets Uber, mais pas que.Enfin, si un chauffeur qui a commencé à collecter pour ce fonds quitte l'entreprise avant de l'utiliser, que fera-t-elle de l'argent derrière ? À en croire la firme californienne, la somme sera réinvestie dans d'autres initiatives de protection de l'air.