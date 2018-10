Uber vous indiquera bientôt si vous iriez plus vite à vélo qu’en voiture

Un vélo ou un scooter plutôt qu'une voiture ?

Des suggestions de transport contextualisées et personnalisées

Uber continue de diversifier son offre de services. Depuis l'acquisition de la startup JUMP, l'entreprise est désormais capable de proposer desMais ce qui restait jusqu'à présent une fonctionnalité secondaire de l'application va désormais faire figure d'. En effet, en plus des prix traditionnels des trajets en voiture, Uber indiquera désormais l'emplacement du vélo ou du scooter électrique JUMP le plus proche et des informations relatives à ce mode de déplacement.Du moins, cette suggestion sera prochainement disponible pour nous voisins outre-Atlantique. Pour la France, il faudra certainement attendre jusqu'en 2019 avant de voir apparaître les vélos électriques d'Uber.Par ailleurs, l'application fera en sorte de vous proposer des. Si vous prévoyez de vous rendre en famille à l'aéroport, il y a peu de chances qu'Uber vous recommande un vélo. Mais si vous effectuez, seul, un court trajet, l'application mettra probablement en avant les deux-roues les plus proches, sans pour autant négliger la possibilité d'un VTC.Mais ces suggestions prendront aussi en compte, ce qui est valable également pour les gammes de véhicules. Par exemple, si vous privilégiez toujours l'option économique, vous verrez de moins en moins les possibilités de transport les plus onéreuses. De même, si vous vous tournez régulièrement vers un vélo électrique, ce choix vous sera proposé plus souvent.Une façon d'encourager les pratiques écologiques ?