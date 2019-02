Uber refuse que New-York impose une limite de chauffeurs et attaque la ville en justice

Uber livre une lourde concurrence aux taxis new-yorkais

Les alliances des taxis jaunes soutiennent la mairie de NYC

Le 8 août 2018, le Conseil municipal dea adopté une réglementation visant àen gelant l'attribution de nouveaux permis pendant un an et exigeant le versement d'un salaire minimum aux chauffeurs. La société de VTC dirigée par Dara Khosrowshahi a décidé, vendredi 15 février 2019, de poursuivre la ville en justice de façon à inverser le plafond fixé et pouvoir autoriser de nouvelles licences.Impulsée par le maire Bill de Blasio, la législation mise en place l'été dernier tend à réduire les embouteillages au sein de la ville de New-York, mais aussi à épauler les chauffeurs de taxi, qui se plaignent de la lourde etdes compagnies VTC.Mais pour Uber, qui estime que la décision nuit à son développement, «».Le son de cloche est évidemment différent du côté des taxis qui, eux, défendent la décision new-yorkaise de bloquer les permis de conduire, faisant valoir lasubie par les chauffeurs de taxi.», indiquent les alliances de taxis dans un communiqué.