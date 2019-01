Uber : Grenoble devient la 16e ville de France à accueillir le service

Une trentaine de chauffeurs déjà prêts

Et de seize ! Après Rennes en avril 2018 et Aix-en-Provence, Avignon et Toulon en septembre,est la dernière grande ville à accueillir. Depuis mercredi, les Grenoblois peuvent commander une voiture avec un chauffeur VTC via l'application. La société américaine poursuit son implantation en France.Pour Uber, Grenoble est une évidence. Il y a visiblement une forte attente autour de l'application puisqu'(la ville compte environ 150 000 habitats et la métropole près de 450 000) ont ouvert l'appli pour tenter d'y commander une course. Désormais, le service est ouvert aux habitants mais aussi aux touristes français et internationaux.Et la saison hivernale pourrait permettre de booster le lancement de l'app sur le territoire isérois. Une trentaine de chauffeurs seraient déjà enregistrés , selon le journal localUber était déjà présent à Grenoble via son service de livraison de plats cuisinés Uber Eats, lancé en juin 2017 dans la ville, et qui comporte désormais trois fois plus de restaurants partenaires (130) que lors de son démarrage.