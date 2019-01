À Londres, Uber met en place une taxe sur la qualité de l'air

MikeDotta / Shutterstock.com

Une taxe pour financer le tout-électrique londonien

Un petit pas pour, un grand pas pour l'électrique ? Ce 16 janvier 2019 à Londres, Uber a décidé d'inciter ses clients et ses chauffeurs à se tourner vers l'électrique en imposant, plutôt qu'un modèle hybride ou électrique.Cette décision fait partie du plan géant d'Uber qui ambitionne de. Cette taxe sur la qualité de l'air à Londres, qui pourrait mine de rien s'avérer très coûteuse si votre trajet atteint plusieurs kilomètres, est destinée à financer l'achat de véhicules propres équipés de batteries électriques.Les conducteurs londoniens qui se décident à faire l'acquisition d'un modèle électrique peuvent bénéficier d'une aide de l'entreprise. Si ces derniers travaillent 40 heures par semaine en moyenne pour le compte d'Uber, ils pouvent bénéficier d'une prime de 3 400 euros au bout de 2 ans, et de plus de 5 000 euros au bout de 3 ans.Grâce à cette taxe,(225 millions d'euros). D'ici la fin de l'année 2021, la firme pourrait recenser jusqu'à 20 000 véhicules électriques dans la Ville-Monde.