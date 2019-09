En Californie, malgré la loi accordant le statut d'employé aux chauffeurs, Uber résiste

Un statut précaire et des salaires inférieurs à la moyenne

We are not exempt from AB5, and we're not arguing that we are. AB5 has no requirement to reclassify any drivers from independent contractors to employees. The full context here: https://t.co/BXQ7vEhrkR — Uber Comms (@Uber_Comms) September 11, 2019

C'est en tout cas une bonne nouvelle aux USA où les chauffeurs et autres emplois des sociétésetdeviendront desdès le premier janvier 2020. Un projet de loi qui pourrait faire changer les choses dans le monde entier et mettre fin à un modèle économique reposant grandement sur la précarité.Pour rappel, comme en France, les chauffeurs et autres employés des firmes Uber et Lyft possèdent le statut de travailleurs indépendants . Résultat ? Ces derniers ne peuvent se syndiquer ou profiter d'une assurance santé. Les employés sont également dépourvus de contrat de travail, rendant leur situation précaire. Sans oublier: 9 dollars de l'heure environ, contre 15 dollars, pour le cas de la Californie.Face à ces inégalités, un projet de loi a été adopté en Californie permettant aux employés Uber et Lyft de devenir des salariés. Entendre par là une meilleure rémunération, mais surtout, contrairement à celui de travailleur indépendant.On pourrait croire que l'adoption de cette loi signe la fin des travailleurs indépendants en Californie, mais il n'en est rien. Et pour cause : cette mesure concerne principalement lesdont l'activité. Jusqu'à présent, le statut laissait entendre que les chauffeurs Uber et Lyft étaient les patrons, et ces sociétés de. Un flou juridique qui pourra enfin être corrigé. Pour résumer, cette loi viendralorsque ce dernier est perçu, dans les faits, comme un salarié (et non un véritable indépendant).Cela permettra également à l'État de Californie la récupération dede taxes, perdus face au statut d'indépendant. On estime qu'un million de personnes seront concernées par cette loi, qui leur permettra d'obtenir un statut de salarié bien plus avantageux.Reste à savoir si d'autres États viendront à adopter une loi similaire, mais également si des pays comme la France, où la question du statut indépendant des chauffeurs Uber & cie est souvent discutée, prendront en main le problème.Sauf que l'entreprise Uber a d'ores et déjà annoncé son», date à laquelle la loi prendra effet, explique l'entreprise dans un communiqué.Uber a donc fait unequi garantirait aux travailleurs indépendantstout en offrant la possibilité de travailler «». Maiset les autres bénéfices du salariat, cités plus haut (syndicat, contrat de travail, etc.).Uber, par la voix de, chef des affaires juridiques de l'entreprise, discute égalementet ce qu'elle implique, affirmant qu'en l'état, celle-ci ne force pas les entreprises à requalifier tous leurs « partenaires » en employés.Cette affaire semble donc loin de s'achever...