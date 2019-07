Uber - Lyft : à New York, la hausse des tarifs a fait baisser l'activité

(Crédits : JHVEPhoto / Shutterstock.com)

Uber en chute libre à NY

Les voyageurs se jettent moins sur les services VTC

, le salaire minimum pour les services Uber Lyft, Via, Juno et Gett a augmenté depuis le mois de janvier . Les chauffeurs sont ainsi rémunérés à la minute et au kilomètre et gagnent 17,22 dollars de l'heure, soit 2,22 dollars de plus que le salaire minimum imposé dans la Grosse Pomme. Cette, qui semble avoir des conséquences néfastes sur l'activité, qui ralentit.La compagniea enregistré 15,9 millions de trajets à New York au mois de mai. Si le chiffre est important, il est pourtant, selon nos confrères de, qui se fondent sur des données issues de la Commission de taxis et de limousines de Big Apple (TLC).Le concurrent d'Uber,, essuie également une diminution de ses trajets, avec 4,7 millions de voyages en mai (17 000 de moins qu'au mois de mars). En décembre dernier, avant l'entrée en vigueur de la hausse des salaires des chauffeurs VTC, Uber avait prévenu que la mesure entraînerait inexorablement une augmentation du coût moyen d'un trajet.La hausse des tarifs a eu pour conséquence de faire fuir une partie des voyageurs. Chez Uber, ce sont. Mais si le nombre de clients diminue, le PDG de la firme, Dara Khosrowshahi, ne s'alarmerait pas pour autant, puisque son activité demeure croissanteSi le mois de mars marque toujours un pic d'activité et avril une légère baisse pour le secteur, le mois de mai est censé être celui du regain de forme. Ça n'aura pas été le cas cette année. Les prochains mois seront décisifs et confirmeront si cette tendance n'est que passagère ou si elle augure un ralentissement plus prononcé de la profession.