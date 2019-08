Uber et Lyft ont commandé une étude qui... prouve qu'ils aggravent les embouteillages

© Shutterstock

Une étude commandée par Uber et Lyft, à propos de 6 villes américaines

Lire aussi :

Uber se sépare d'un tiers de ses effectif marketing dans une optique de réduction des coûts



En centre-ville, l'impact des VTC est trop important

Source : The Verge

L'étude commandée par les deux opérateurs de mise en relation de chauffeurs et passagers ne les dédouane pas vraiment, pire encore : elle met en évidenceetsont deux acteurs importants dans le domaine des voitures de transports avec chauffeur. Les deux sociétés ont commandé une étude faisant l'état des lieux des congestions routières dans quelques grandes villes américaines.Les deux sociétés étaient jusque-làet ainsi qu'elles participaient à la réduction des embouteillages. C'était sans compter sur l'étude dévoilée par le cabinetqui, de son côté, note que Lyft et Uber participent à la congestion des centres-villes.Tandis que l'étude a été menée au sein de six villes différentes, Boston, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Seattle, Washington DC et leur périphérie, c'estqui a été source d'information. À noter que la ville de New-York n'a pas été sélectionnée pour l'étude en raison de son faible taux de propriétaire de véhicules.En périphérie des différentes villes, l'impact des VTC n'est pas problématique, Uber et Lyft ne représentent queLe problème se trouve plutôt en centre-ville : à San Francisco, les VTC représentantà Boston ou encoreà Washington. Leur impact est là beaucoup plus important.D'autant plus qu'en moyenne, et toujours en fonction des villes, environMalgré la présence de nombreux VTC au sein des différentes villes, on note que, à savoir un particulier qui circule seul dans sa voiture, est une part importante dans la congestion des villes. Ainsi, selon l'étude menée par le cabinet Fehr & Peer, les voitures de particuliers avec une seule personne à bord représententL'autosolisme reste donc un souci majeur dans la concentration de véhicule et les embouteillages en villes, et cela pourrait clairement être solutionné, au moins partiellement, si leétait favorisé même pour des trajets quotidiens.En tout cas, si Lyft et Uber avaient l'habitude de remettre les études en question quant à leur responsabilité dans les embouteillages et d'accuser les particuliers, ils n'avaient que partiellement raison et occupent eux aussi une place dans cette concentration de véhicules.