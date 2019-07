Uber se sépare d'un tiers de ses effectif marketing dans une optique de réduction des coûts

Crédit : Shutterstock

Une équipe devenue trop grande et qui n'est plus rentable

Lire aussi :

Uber : des chauffeurs en grève pour dénoncer les mauvaises conditions de travail



Source : Neowin

L'annonce a été faite par le biais d'une lettre interne : l'équipe est trop importante et pour limiter les coûts,Ces deux dernières années, Uber a perdu 10 milliards de dollars . Elle a également été épinglée au cours de. Parmi eux, un environnement de travail sexiste et hostile, un scandale concernant de la discrimination raciale, de la dissimulation de violations de données , et ce n'est qu'une partie de la liste.Après qu'un nouveau PDG soit arrivé en 2017, la société a repris le dessus. Mais désormais Uber veut se mettre fin aux contrats de 400 de ses salariés. Cette vague de licenciements au sein du service marketing de l'entreprise vise donc àLe chemin pour Uber risque d'être encore un peu long, il lui reste maintenant à voir comment se débrouiller pour arrêter de perdre de l'argent chaque trimestre...