Uber s'enfonce (un peu plus) dans l'incertitude et licencie plus de 400 employés

Une deuxième vague de licenciements en quelques semaines

Les mauvais bilans s'enchaînent pour Uber

En voyant des chauffeurs et livreursun peu partout, on peut être tenté de se dire que la société, omniprésente, doit afficher une forme olympique et peut entrevoir un avenir radieux. Or c'est tout l'inverse, puisque la firme californienne voit la croissance de son chiffre d'affaires ralentir, continue de perdre des milliards de dollars et vient deUber a annoncé, mardi 10 septembre, avoir procédé au. Dans le détail, 265 personnes quittent l'équipe d'ingénierie, et 170 autres l'équipe produit. Ce dégraissage est d'importance puisqu'il représente une part de. 85 % des salariés écartés sont issus des États-Unis, 10 % de la zone Asie-Pacifique et 5 % d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique.Mais le plus inquiétant est que cette vague de licenciements fait suite à, alors que. «», justifie un porte-parole d'Uber. «», poursuit-il.Ces licenciements par centaines résonnent comme l'écho des. Au deuxième trimestre 2019, la société a en effet annoncé avoir perdu 5,2 milliards de dollars (4,7 milliards d'euros), dont 1,3 milliard de dollars hors pertes liées à l'introduction en bourse et aux rémunérations distribuées en actions. C'est tout de même. Dans le même temps, la croissance de la société ralentit. Toujours au deuxième trimestre, son chiffre d'affaires n'a progressé que de 14 %, à 3,17 milliards de dollars, bien loin des attentes des prévisionnistes.Pour éviter que la machine ne s'enraye davantage,, avec notamment une manne de 200 millions de dollars (par an) attribuée au développement de son activité de transport de marchandises. En outre, l'entreprise doit affronterqui devrait la contraindre, elle et sa concurrente Lyft, à, ce qui pourrait augmenter ses frais de 30 %, sur place du moins.