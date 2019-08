Uber publie des résultats trimestriels décevants, avec des pertes abyssales

© Worawee Meepian / Shutterstock.com

Les pertes massives d'Uber masquent tout le reste et posent question

Des dépenses qui explosent par rapport à celles de son principal concurrent

Lire aussi :

Uber se sépare d'un tiers de ses effectif marketing dans une optique de réduction des coûts



Source : Uber

a publié, jeudi, ses résultats financiers du deuxième trimestre 2019. Malgré un chiffre d'affaires en progression, la firme californienneet paie sans doute son arrivée sur le marché boursier en mai dernier , à Wall Street. Le géant Uber est-il en train de toucher les limites de son propre modèle économique ?Au deuxième trimestre, Uber a annoncé avoir généré un, avec. Les spécialistes, eux, s'attendaient à des revenus bien supérieurs, autour des 3,36 milliards de dollars.Mais ce que tous les analystes retiennent : ce sont les pertes XXL enregistrées par la firme de San Francisco. Sur les trois derniers mois,(4,7 milliards d'euros). Si des pertes logiques étaient attendues, en raison de l'introduction en bourse et des rémunérations distribuées en actions (dont le coût est estimé à 3,9 milliards de dollars), l'ampleur a de quoi étonner. Car sans les frais de compensation, le groupe a quand même perdu 1,3 milliard de dollars en un trimestre. C'est 30 % de plus que le précédent.Du côté des points positifs, la société de VTC enregistre tout de même une nette progression des gains issus des courses de ses chauffeurs, qui ont atteint 15,76 milliards de dollars sur les trois derniers mois, en hausse de 31 % par rapport à 2018. Le nombre de courses, lui, a bondi de 35 %. La tendance est aussi très positive concernant le nombre d'utilisateurs actifs par mois, qui UberEats , le service de livraison de repas du groupe, affiche une croissance de +90 % à 3,36 milliards de dollars de commandes, mais est sérieusement bousculé par son principal concurrent américain, DoorDash.Alors oui, Uber demeure le maître incontesté du secteur. Mais la société ne lésine pas sur les dépenses, qui, quand celles du concurrent Lyft n'ont augmenté que de 3 %. La firme continue d'investir massivement en recherche et développement, et fait en sorte de conserver des tarifs abordables tout en payant correctement ses chauffeurs.