Uber Eats propose à ses utilisateurs de commander leur repas pour le manger... au restaurant

© GillianVann / Shutterstock.com

Commandez en ligne, mangez sur place

Une option synonyme de gain de temps

Source : Eater

profite de l'été et du fait que ses utilisateurs ont envie de se balader - et pourquoi pas de manger en terrasse - pour proposer, en catimini ou presque, unequi pourrait être un contresens à sa politique. Actuellement testée à Dallas, Austin, Tucson et San Diego aux États-Unis, l'option casse les codes de l'application.La fonctionnalité, nommée «», offre une nouvelle possibilité aux utilisateurs d'. Ceux-ci ont déjà le choix entre la livraison à domicile et le retrait de la demande en restaurant. Désormais, ils peuvent choisir l'option «». Comme son nom l'indique, celle-ci permet de, et de seEn somme, vous n'êtes plus obligé d'attendre que le serveur vienne prendre votre commande, ni de perdre du temps pour régler la note en fin de repas, puisqu'L'avantage de cette option est que, contrairement à l'option de livraison à domicile d', qui vous facture automatiquement un supplément sur le prix initial,», a déclaré un responsable d'Uber Eats. Pour l'instant, rien n'indique que la fonctionnalité sera déployée à plus large échelle. Mais en cas de succès, nul doute que le géant américain ne se privera pas pour l'étendre à d'autres États américains, puis d'autres pays.