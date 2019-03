En Europe, 40 % des startups d’intelligence artificielle... n'utiliseraient pas l'IA

Circulez, IA rien à voir

L'IA charme les investisseurs

Source : The Verge

Le fonds d'investissement MMC Ventures a mené une enquête sur lessupposées spécialisées en. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce terme est devenu si populaire qu'il a fini par être totalement galvaudé.La société s'est ainsi penchée sur le cas d'environ, issues de 13 pays de l'Union européenne et considérées comme. Et d'après le rapport,d'entre elles n'ont montrépour leur business. Un chiffre qui corrobore l' analyse faite par certains observateurs , quant à la hype autour de cette technologie.Il faut toutefois souligner que la classification d'une startup en « spécialiste de l'intelligence artificielle » peut être indépendante de sa volonté. Elle peut simplement être le fruit d'unepar un site d'analyse tiers. Et l'étude ne mentionne pas la proportion d'entreprises qui profiterait délibérément de cette caractéristique erronée.Les auteurs du rapport pensent que «». Elles ne feraient simplement pas l'effort de rectifier cette position. Et pour cause : les entreprises affirmant avoir recours à l'IA (à juste titre ou non) attireraientque les autres. Les investisseurs jouent donc certainement un rôle conséquent dans cet effet de mode.Heureusement, certaines startups s'appuient réellement sur l'intelligence artificielle. Parmi les cas d'usage les plus souvent rencontrés par MMC Ventures, figurent les chatbots (26 % des sociétés) et la détection de fraude (21 %). Une approche plus pragmatique de l'IA, qui profite principalement aux entreprises.