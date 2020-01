La Banque Européenne d'Investissement débloque 50 millions d'euros pour le service de VTC Bolt

© Bolt Food

La nouvelle licorne

Financer l'expansion

D'après la BIE, l'emprunt doit permettre à la société estonienne d'améliorer «». Les fonds serviront certainement aussi à financer l'expansion de Bolt à l'étranger, l'enseigne ayant prévu de poursuivre l'extension de ses services en Europe et dans le reste du monde.Bolt fait désormais partie du cercle des entreprises « licornes », ces start-up valorisées à plus d'un milliard de dollars, ce qui lui confère plus de crédibilité auprès des emprunteurs. Fondée en 2013, la société s'appelait initialement Taxify. Elle a depuis changé de nom et offrent désormais des services complémentaires, comme le partage de scooter entre particuliers ou la livraison de nourriture (Bolt Food).Ces deux services seront indispensables à Bolt, qui compte concurrencer sérieusement le roi du secteur, Uber, et ses presque 100 millions d'utilisateurs . En comparaison, Bolt compte actuellement 30 millions d'utilisateurs dans 150 villes d'Europe et d'Afrique.Néanmoins cette expansion à toute vitesse a un coût, et la société a obtenu un prêt auprès de la BIE pour l'aider à la financer. Le communiqué conjoint de Bolt et de la BIE précise : «».Bolt dit aussi être en pourparlers avec d'autres investisseurs. Son P.-D.G., Markus Villig assure que sa société est en bonne santé financière. Selon lui, elle est rentable sur les deux tiers de ses marchés mondiaux. D'après Business AM , sa rentabilité l'année passée s'est déjà montrée supérieure à celle d'Uber.Bolt a pourtant perdu 61 millions d'euros l'année passée, avec un chiffre d'affaires d'environ 80 millions d'euros. Des chiffres qui s'expliquent, d'après son président Markus Villig par l'expansion ininterrompue de l'entreprise. «», assure-t-il. De son côté, le vice-président de la BIE, Alexander Stubb, a qualifié Bolt de «».