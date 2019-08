Bolt se lance dans la livraison de repas à domicile en Europe

© Bolt Food

Un départ en Estonie, et des escales en Afrique et Europe

Concurrencer Uber et compagnie ? Même pas peur !

sera donc le service de livraison de nourriture de l'opérateur de trottinettes électriquesMercredi,, son service dePour le début de son activité,a choisi de, en Estonie, la ville où se trouve son siège. Mais l'entreprise a d'ores et déjà annoncé sa volonté d'dès cette année.Pour le reste de l'Europe et de l'Afrique, il faudra patienter jusqu'en 2020. La start-up estonienne a en effet pour objectif de se développer correctement, d'abord en Estonie, avant de s'étendre peu à peu. Elle compteexistants chez Bolt et les convaincre de faire appel à ses services, enà ceux proposés par Uber Eats ou Deliveroo, par exemple.La concurrence se fait de plus en plus rude sur le marché de la distribution alimentaire dans le monde. Visiblement, cela ne fait pas peur àqui a décidé, malgré tout, de trouver sa place sur ce marché.La démarche qui semble avoir été adoptée parconsisterait en la proposition d', incitant ainsi à des pratiques plus écologiques.Une fois déployé, le service de livraisonsera proposé indépendamment de l'application permettant de louer une trottinette.