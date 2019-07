Takeaway.com serait prêt à avaler Just Eat... et à montrer les dents face à Uber

Just Eat a connu des mois difficiles, chahuté par ses plus gros concurrents

La nouvelle entité a pour objectif de rivaliser avec Deliveroo et Uber Eats

Source : Bloomberg

Un nouveau poids lourd de la livraison de repas à domicile va bientôt voir le jour. Le service néerlandaisa officialisé le rachat du britannique, pour un montant final de 8,2 milliards de livres, soit 9,1 milliards d'euros.Cette fusion intervient, alors que le marché devient de plus en plus concurrentiel, notamment avec les services Deliveroo et Uber Eats qui gagnent progressivement des parts de marché dans les métropoles internationales.était jusqu'à aujourd'hui en difficultés par rapport à ses deux concurrents principaux. L'entreprise avait dû réaliserpour élargir sa carte de restaurants partenaires, et même si son chiffre d'affaires est plus important que celui de, sa marge reste minime et sa valorisation boursière est plus faible que celle de son désormais partenaire.(-25% en un an) eta perdu son directeur général Peter Plumb en début d'année. La stratégie de l'entreprise de livraison de repars a également été contestée en interne par les investisseurs.Cettea pour objectif le développement d'une société capable de réaliseret un chiffre d'affaires minimum deà jusqu'au 24 août pour présenter une offre formelle d'achat.En attendant les deux parties discutent mais il n'est pas exclu que d'autres services concurrents se positionne en proposant un montant plus important. C'est ce que semblent en tout cas penser les investisseurs face àdepuis l'annonce des négociations.