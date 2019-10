Les autorités britanniques lancent une enquête sur l'investissement d'Amazon dans Deliveroo

© Deliveroo

Une menace sur la concurrence dans le secteur ?

Vers une annulation de l'opération ?

Source : The Guardian

En mai dernier, on apprenait qu'Amazon avait participé à l'énorme levée de fonds de 575 millions de dollars de Deliveroo, entreprise britannique spécialisée dans la livraison de repas. Pour le groupe de Jeff Bezos, il s'agissait d'un retour aux affaires dans le secteur, quelques mois après avoir fermé son propre service au Royaume-Uni Au moment de cette transaction, les deux parties avaient refusé de révéler le montant exact injecté par Amazon. On savait simplement qu'il constituait la majorité de la somme levée, mais les sociétés préféraient insister sur le fait qu'il ne permettait pas au leader de l'e-commerce de prendre le contrôle de Deliveroo, ne disposant pas de plus de 50 % des parts.Cela n'a toutefois pas suffi à rassurer la Competition and Markets Authority (CMA), autorité chargée de réguler la concurrence au Royaume-Uni. En juillet dernier, l'institution avait déjà demandé aux entreprises de suspendre leur rapprochement, soupçonnant l'opération de contrevenir aux règles en vigueur dans le pays. Et afin d'en avoir le cœur net, la CMA a prononcé hier l'ouverture d'une enquête approfondie.Cette étude pourra suivre deux phases, si nécessaire. En premier lieu, l'autorité devra déterminer si l'investissement d'Amazon a bien entraîné une réduction sensible de la concurrence. Si tel est le cas, les deux entités pourront proposer des mesures afin de remédier au problème. Ensuite, la CMA se laissera jusqu'au 11 décembre pour examiner ces éventuels ajustements, avant de décider de passer, ou non, à la deuxième phase. Celle-ci, plus minutieuse, durerait plus longtemps et pourrait aboutir à l'invalidation pure et simple de la transaction.Si Amazon n'a pas souhaité commenter l'information, Deliveroo a tenu à se montrer rassurante : «». Reste à savoir si l'autorité de la concurrence sera du même avis.