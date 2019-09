Fuite massive de données chez DoorDash, géant de la livraison de repas aux US

Près de 5 millions de victimes

DoorDash également critiquée pour avoir encaissé les pourboires

Source : Business Insider

Du point de vue économique, les voyants sont au vert pour DoorDash. L'entreprise a en effet récemment dépassé Uber Eats pour devenir le deuxième service de livraison de repas aux États-Unis, derrière GrubHub. Mais sur d'autres aspects, la société est davantage dans la tourmente.Et cela ne risque pas de s'arranger avec la dernière révélation au sujet de sa sécurité informatique. Hier, DoorDash a annoncé avoir été victime d'un vol de données de grande ampleur, qui se serait déroulé le 4 mai dernier. Lors de cette intrusion, un tiers non autorisé a ainsi pu accéder aux informations de 4,9 millions de personnes, incluant des particuliers, des livreurs et des restaurants travaillant avec la plateforme.Les données dérobées comprenaient les noms, mails, adresses de livraison, historiques de commandes, numéros de téléphone, mais également des informations bancaires, comme les quatre derniers chiffres de cartes bancaires, pour les clients, ou de comptes, pour les restaurants. DoorDash a toutefois tenu à rassurer ses utilisateurs, en expliquant que ces données ne suffisaient pas pour effectuer des paiements frauduleux.Par ailleurs, l'entreprise a indiqué que seuls les clients inscrits sur l'application avant le 5 avril 2018 étaient concernés par l'incident. Elle a, de plus, commencé à prendre contact avec ceux ayant été affectés par le vol de leurs données. En revanche, si vous nous lisez depuis un pays européen, pas d'inquiétude : le service de livraison n'étant disponible qu'en Amérique du Nord, vous ne risquez pas d'avoir été affecté(e).Il s'agit d'une nouvelle polémique autour de DoorDash, après celle concernant la rétribution des livreurs. Cet été, l'entreprise américaine a été vivement critiquée pour son utilisation des pourboires laissés par les clients. Elle s'en servait en effet pour financer la paie de ses travailleurs, au lieu de leur reverser directement sous forme de bonus. À la suite de cette controverse, la plateforme a annoncé avoir modifié sa politique de rémunération.