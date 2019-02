La startup Healthy.io lève 18 millions de dollars pour des analyses d’urine via smartphone

© Healthy.io

Un diagnostic à partir d'une photo

Bientôt de nouveaux tests médicaux par smartphone

Source : FrenchWeb

Lespermettent de détecter les premiers signes de certains troubles ou maladies, ce qui est déterminant pour les traiter rapidement. L'idée de la startup israélienneest de faciliter et démocratiser cet examen.En effet, l'entreprise a développé unà utiliser chez soi, qui fait appel... au smartphone. La solution consiste à plonger dans le flacon d'urine un petit bâton, qui vaet alors changer de couleur. Il faut alors prendre en photo le résultat, à côté d'une planche comportant plusieurs teintes, faisant office de calibre. Après avoir envoyé l'image via l'application dédiée, celle-ci estde l'entreprise, ce qui permet d'établir un diagnostic.Le kit, baptisé, permet de mesurer dix paramètres dont les nitrites, le glucose, les protéines, ou encore les leucocytes. Son objectif premier est ded'un dysfonctionnement rénal, mais il peut également identifier les symptômes d'autres maladies et de complications liées à la grossesse.L'entreprise propose déjà sa solution en Europe, notamment via un partenariat au Royaume-Uni, avec le National Health Service, le système de santé publique britannique. D'après Healthy.io, le produit serait déjà utilisé par 100 000 patients. Et la société compte bien augmenter ce nombre, grâce notamment à sa récente(près de 16 millions d'euros).L'objectif de ce tour de table est d'accélérer le déploiement de Dip.io, en particulier au Royaume-Uni et aux États-Unis, mais la startup entend également diversifier son offre. Après les analyses d'urine, Healthy.io souhaite s'attaquer aux tests dermatologiques, toujours via smartphone.