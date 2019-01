La startup Embleema vous propose de regrouper vos données de santé... et de les vendre

Négocier la vente de vos données de santé

Une mine d'or pour les laboratoires pharmaceutiques

est une startup franco-américaine fondée en 2017, qui vous propose de «». Dans un contexte où les informations personnelles sont de plus en plus sensibles, elle vous offre également la possibilité de les commercialiser vous-même.Le premier objectif de la plateforme éditée par Embleema, et reposant sur la blockchain, est dedans un seul et même dossier. Cela vous permet notamment de pouvoir les partager facilement avec un professionnel de santé.Mais vous pouvez également décider deen tokens RWE, échangeables ensuite contre de l'argent. Vos données sont alors rendues anonymes et c'est vous qui fixez votre prix, les laboratoires auxquels vous souhaitez les vendre, ou encore les conditions d'exploitation.Cette pratique peut sembler cynique, mais Embleema souligne que, qui les revendent à d'autres acteurs. La startup entend donc vouset vous faire bénéficier d'un commerce déjà en place.Pour les laboratoires pharmaceutiques, les bénéfices sont également limpides. De telles informations réelles et récentes leur permettraient d', par exemple en proposant des essais cliniques à des individus véritablement dans leur cible. Mais il s'agit aussi de: un dossier médical peut coûter jusqu'à 25 000 dollars (environ 21 850 euros), un montant gonflé par la nécessité actuelle de passer par des intermédiaires.La proposition de valeur d'Embleema a, en tout cas,: les laboratoires Pierre Fabre et Servier figurent parmi ses partenaires. Et la startup a récemment annoncé une prise de participation, à hauteur de 15 %, de la société Pharmagest, leader dans le secteur de l'informatique officinale.