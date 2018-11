La startup Phenix récompensée pour sa solution de lutte contre le gaspillage

Donner une seconde vie aux invendus

Les autres lauréats

Source : FrenchWeb

Les Trophées de l'Innovation E.Leclerc ont pour but de récompenser des startups innovantes, qui répondent. Dans la catégorie « Nouveaux engagements », le prix est revenu à la startup Phenix, qui remporte ainsi 30 000 euros.s'adresse à la grande distribution, mais également à d'autres acteurs tels que les industriels ou les sociétés de l'événementiel. Son objectif : offrir des solutions pour accompagner ses clients professionnels dans leuret dans la. Pour cela, la startup leur propose un outil en ligne, leur permettant notamment de trier et évaluer leurs invendus.De plus, Phenix facilite la transition des professionnels versen les mettant en relation avec un écosystème de redistribution et de recyclage (associations, recycleurs, filières anti-gaspillage, etc.).Enfin, l'entreprise souhaite créer un label « Magasin Zéro-Déchet ». Celui-ci aura, d'une part, pour but de limiter au maximum les déchets produits, et d'autre part, de mettre en avant la démarche écologique mise en place par l'établissement.Par ailleurs, dans la rubrique « Nouvelles relations » des Trophées, c'est l'entreprise Fingertips qui a remporté les 30 000 euros. La startup développe, Viktor, destiné aux personnes en perte d'autonomie, pour leur permettre d'interagir facilement avec l'extérieur.Enfin, dans la catégorie « Nouveaux usages », le lauréat est Fly Menu, qui propose une solution permettant de, à partir de recettes sélectionnées en ligne.Ces trois lauréats ont été élus parmi les 437 candidats aux Trophées de l'Innovation E.Leclerc et pourront utiliser leur prix pour développer leur solution.